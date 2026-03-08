Bani de la stat pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cât pot să primească?

Tinerii care se angajează pentru prima dată vor primi, pe lângă salariu, o primă lunară din partea statului pe o perioadă determinată.

Guvernul României, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002, act normativ care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă.

„Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile”, a transmi Ministerul Muncii, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al instituției.

Bani pentru tineri și prag de vârstă creșterea pragului de vârstă pentru șomeri

Introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată – sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile .

. Creșterea – pragului de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani , pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.

, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani. Extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puțin trei copii în întreținere și a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau alte măsuri neprivative;

și a alte măsuri neprivative; Includerea întreprinderilor sociale de inserție între angajatorii de inserție;

Clarificarea conceptului de „persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil”, în corelație cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială (persoane cu dizabilități, de etnie romă, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane etc.);

Instituirea posibilității de furnizare online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională , precum și a celorlalte drepturi și măsuri prevăzute de lege;

, precum și a celorlalte drepturi și măsuri prevăzute de lege; Simplificarea procedurii de evidență a șomerilor prin eliminarea obligației reînnoirii periodice a cererilor ;

; Consolidarea disciplinei financiare, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.

„Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susține financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o țară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au șansa de a munci și de a-și construi viața acasă. De aceea, am introdus în legislație prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată și își păstrează locul de muncă. Sprijinul este acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile. Este o măsură simplă, dar importantă. Pentru că atunci când un tânăr își găsește locul în muncă, își găsește și locul în societate”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

Prin această ordonanță, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale urmărește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor și consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea și incluziunea socială.

