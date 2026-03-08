Economie
Bani de la stat pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cât pot să primească?
Tinerii care se angajează pentru prima dată vor primi, pe lângă salariu, o primă lunară din partea statului pe o perioadă determinată.Tinerii care se angajează prima dată vor primi un sprijin financiar de la stat | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă
Guvernul României, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002, act normativ care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă.
„Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile”, a transmi Ministerul Muncii, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al instituției.
Bani pentru tineri și prag de vârstă creșterea pragului de vârstă pentru șomeri
- Introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată – sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.
- Creșterea – pragului de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.
- Extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puțin trei copii în întreținere și a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau alte măsuri neprivative;
- Includerea întreprinderilor sociale de inserție între angajatorii de inserție;
- Clarificarea conceptului de „persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil”, în corelație cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială (persoane cu dizabilități, de etnie romă, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane etc.);
- Instituirea posibilității de furnizare online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională, precum și a celorlalte drepturi și măsuri prevăzute de lege;
- Simplificarea procedurii de evidență a șomerilor prin eliminarea obligației reînnoirii periodice a cererilor;
- Consolidarea disciplinei financiare, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.
„Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susține financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o țară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au șansa de a munci și de a-și construi viața acasă. De aceea, am introdus în legislație prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată și își păstrează locul de muncă. Sprijinul este acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile. Este o măsură simplă, dar importantă. Pentru că atunci când un tânăr își găsește locul în muncă, își găsește și locul în societate”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.
Prin această ordonanță, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale urmărește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor și consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea și incluziunea socială.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: