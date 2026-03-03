Trenul metropolitan Cluj: Interes crescut pentru modernizarea infrastructurii feroviare Cluj-Napoca - Apahida - Jucu – Bonţida. Oferte din România, Polonia și Kazahstan.

Interes crescut pentru modernizarea liniilor de cale ferată pe relația Cluj-Napoca – Bonțida în cadrul proiectului trenului metropolitan Cluj. Contractele sunt estimate la peste 227 de milioane de lei.

Interes crescut pentru proiectul trenului metropolitan Cluj: Oferte din România, Polonia și Kazahstan

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunţat că a înregistrat mai multe oferte pentru lucrările de reabilitare a liniilor CF 300 şi 412, pe tronsonul Cluj-Napoca - Apahida - Jucu - Bonţida, parte a proiectului Tren Metropolitan Cluj, contractele fiind estimate la peste 227 de milioane de lei, fără TVA.

La finalul lui august 2025, Primăria Cluj-Napoca încheia un parteneriat cu CFR pentru realizarea trenului metropolitan Cluj.

Proiectul urmăreşte modernizarea infrastructurii feroviare care conectează municipiul Cluj-Napoca cu localităţile din zona metropolitană.

„În cadrul proiectului, lucrările sunt structurate pe două loturi. Obiectivul general al proiectului constă în execuţia intervenţiilor la infrastructura de cale ferată destinată transportului feroviar metropolitan. Lucrările vizează reabilitarea elementelor suprastructurii liniilor CF 300 şi 412, cu scopul creşterii vitezei de circulaţie, sporirii siguranţei şi optimizării capacităţii de trafic”, se menţionează în informarea publicată de CFR SA, potrivit Agerpres.ro

Intervenţiile includ înlocuirea şinelor şi traverselor uzate, reabilitarea aparatelor de cale, consolidarea terasamentului şi modernizarea instalaţiilor tehnice, precizează reprezentanţii CFR SA.

Din punct de vedere tehnic, lucrările presupun: demontarea şi montarea bobinelor de joantă, a funiilor şi bolţurilor de legătură la şină, a inductorilor de autostop şi a legăturilor de protecţie a stâlpilor, precum şi lucrări asupra schimbătoarelor de cale şi trecerilor la nivel, menţionează sursa citată.

Lucrări de modernizare pentru creșterea siguranței și confortului pasagerilor

„Aceste intervenţii contribuie la reducerea riscului de incidente, la creşterea fiabilităţii infrastructurii şi la alinierea la standardele europene de interoperabilitate. Impactul asupra călătorilor şi operatorilor feroviari constă în creşterea siguranţei şi confortului, îmbunătăţirea timpilor de parcurs şi optimizarea predictibilităţii serviciilor. Eventualele restricţii temporare de circulaţie vor fi comunicate în timp util”, se mai arată în document.

Fără restricții de viteză

Prin aceste lucrări, infrastructura va fi readusă la parametrii proiectaţi, permiţând eliminarea restricţiilor de viteză, reducerea costurilor operaţionale şi diminuarea efectelor adverse asupra mediului, sporind eficienţa operării şi întreţinerii reţelei şi atractivitatea transportului feroviar.

Compania subliniază că investiţiile în infrastructura feroviară reprezintă o prioritate strategică, iar implementarea proiectului reflectă angajamentul constant al CFR pentru modernizarea reţelei şi creşterea calităţii serviciilor oferite utilizatorilor.

Pentru Lotul 1 au depus oferte:

ARCADA COMPANY;

DRUM ASFALT;

Asocierea EUROPAN PROD SA – DARIA CONST – CONSTRUCT ING;

NESS PROIECT EUROPE;

TEMIRZHOL ZHONDEU LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP;

Asocierea ZUE – ZUE CONSTRUCT – CON-A OPERATIONS.

Pentru Lotul 2 au depus oferte:

ARCADA COMPANY;

Asocierea CONSTRUCT ING – DARIA CONST – EUROPAN PROD SA;

DRUM ASFALT;

NESS PROIECT EUROPE;

SC PROIECT CONSULT;

SWIETELSKY CONSTRUCT

TEMIRZHOL ZHONDEU LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP;

Asocierea ZUE – CON-A OPERATIONS – ZUE CONSTRUCT.

În toamna anului trecut, Primăria Cluj-Napoca încheia un parteneriat cu comunele din zona metropolitană pentru realizarea proiectului trenului metropolitan.

În luna noiembrie, Primăria Cluj-Napoca a pus în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Trenul Metropolitan Cluj, proiect în valoare de peste 250 de milioane de euro.

Proiectul trenului metropolitan Cluj vizează realizarea infrastructurii feroviare, rutiere și pietonale, și include patru pasaje subterane pietonale, cu un punct intermodal în zona Aeroportului (stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA și Aeroportul Internațional „Avram lancu”). În plus, pe traseul trenului metropolitan vor fi realizate opt parcări auto (stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos, Bonțida).

