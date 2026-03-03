Când va fi vacanța de schi pentru elevii din Cluj? IȘJ a anunțat săptămâna pentru anul școlar 2026-2027.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a anunțat când va fi vacanța de în anul școlar 2026-2027.

IȘJ Cluj a transmis când vor avea elevii vacanța de schi la anul | Foto: monitorulcj.ro

În România, pentru anul școlar 2026-2027, Inspectoratele pot alege o săptămână pentru vacanța de schi în intervalul 15 februarie - 7 martie 2027.

IȘJ Cluj a ales deja săptămâna în care elevii vor avea vacanța de schi în anul școlar 2026-2027.

Elevii din cluj, printre primii care vor intra în vacanța de schi la anul

„Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, din data de 24 februarie 2026, în conformitate cu prevederile O.M.E.C. (Ordiunul Ministerului Educației și Cercetării), nr. 3194/09.02.2026 privind structura anului școlar 2026-2027, vă informăm că perioada vacanței școlare aferentă lunii februarie 2027, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar, cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, este fixată în intervalul 15-21 februarie 2027”, se arată într-o comunicare oficială a IȘJ Cluj.

Informația a fost transmisă tuturor directorilor de școli din județul Cluj pentru ca părinții și elevii să afle când vor avea vacanța de schi la anul.

Reamintim faptul că, recent, a fost aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027 a fost aprobat. Părinții pot înregistra cererile de înscriere pentru copii de la finalul lunii martie.

Ministerul Educaţiei a anunțat, joi, aprobarea calendarul final pentru înscrierierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2026-2027.

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Emoții pentru părinți! A fost aprobat calendarul final pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: