Ministrul Sănătății anunță un program național pentru monitorizarea copiilor prematuri până la 5 ani

Ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Prematurilor în cadrul unui demers care vizează îmbunătățirea îngrijirii copiilor născuți prematur.

Întâlnirea Ministrului Sănătății cu reprezentanții Asociației Prematurilor | sursa foto: Facebook: Alexandru Rogobete

Anunțul a fost făcut de Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care subliniază necesitatea unei colaborări reale între autorități și organizațiile din teren pentru politici publice eficiente.

Îngrijirea prematurilor, între reformă și nevoia de soluții

Ministerul Sănătății face pași concreți în spre direcția reformării îngrijirii neonatale, printr-un parteneriat cu Asociația Prematurilor, menit să răspundă mai bine nevoilor copiilor născuți înainte de termen și ale familiilor acestora.

Potrivit declarației publicate de secretarul de stat Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook, experiența ultimilor ani arată că politicile publice devin cu adevărat eficiente doar atunci când sunt construite împreună cu cei care cunosc realitățile din teren.

Intervenții timpurii pentru șanse reale la o dezvoltare sănătoasă

În acest context, colaborarea dintre instituțiile statului și organizațiile neguvernamentale este esențială pentru fundamentarea corectă a deciziilor.

„Ministerul stabilește cadrul și standardele, iar organizațiile neguvernamentale aduc perspectiva familiilor și experiența practică acumulată în sprijinul prematurilor. Atunci când lucrăm împreună, deciziile sunt mai bine fundamentate, iar rezultatele sunt mai consistente”, a transmis Alexandru Rogobete pe pagina lui de Facebook

Acordul de colaborare aflat în pregătire vizează mai multe direcții esențiale pentru sistemul medical din România.

„Carnetul Prematurului”, propus ca instrument esențial în sistemul medical

Una dintre principalele măsuri propuse este monitorizarea copiilor născuți prematur până la vârsta de 5 ani, prin crearea unui Program Național dedicat. Acesta ar urma să includă și introducerea „Carnetului Prematurului” în reglementările naționale, instrument menit să asigure un parcurs medical coerent și o mai bună coordonare între specialitățile implicate în îngrijirea acestor copii.

De asemenea, se dorește integrarea fizioterapiei neonatale și a stimulării tactile precoce în secțiile de Terapie Intensivă Neonatală. Această măsură ar presupune și reglementarea clară a rolului fizioterapeutului în echipa medicală, pentru a asigura intervenții timpurii unitare și eficiente.

Terapie pentru dezvoltarea copiilor prematuri

Un alt punct important îl reprezintă includerea terapiei „Kangaroo Care” în normele și ghidurile naționale. Practica, deja validată medical la nivel internațional, presupune contactul piele pe piele între părinte și copil și este recunoscută pentru beneficiile sale asupra dezvoltării prematurilor.

În final, oficialul a transmis un mesaj de apreciere pentru implicarea Asociației Prematurilor, subliniind că astfel de colaborări sunt fundamentale pentru schimbări durabile în sistemul de sănătate.

„Schimbările solide se fac în echipă, prin responsabilitate comună și asumare, de ambele părți”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Inițiativa vine într-un context în care România continuă să se confrunte cu provocări în domeniul îngrijirii neonatale, iar implementarea unor politici integrate ar putea contribui semnificativ la creșterea șanselor de dezvoltare sănătoasă pentru copiii născuți prematur.

Valentina Prelipcean

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: