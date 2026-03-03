Lucrări de reparație la podul peste Someș din Sânnicoară. Primarul Apahidei, Cristina Belce: „Este o prioritate”.

Podul peste Someș din satul Sânnicoară, comuna Apahida este într-un proces de reparare.

Podul peste Someș din Sânnicoară este închis în timpul lucrărilor de reparație | Foto: Facebook, Cristina Belce

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce a anunțat că lucrările de reparație de la podul peste Someșul Mic sunt doar o soluție temporară.

Repararea podului peste Someș din Sânnicoară, o prioritate în Apahida

„Podul peste Someș din Sânnicoară este o priortate. Știm cât de important este acest pod pentru comunitate și pentru traficul zilnic dintre Sânnicoară și restul comunei. Tocmai de aceea, tratăm cu maximă responsabilitate situația existentă”, a spus Cristina Belce, într-o postare publicată, marți, 3 martie 2026, pe Facebook.

Potrivit primarului, în această perioadă se execută lucrări provizorii de reparație a suprafeței carosabile, absolut necesare pentru creșterea siguranței rutiere.

„Aceste intervenții sunt însă doar o soluție temporară. În paralel, lucrăm la evaluarea tehnică completă a podului, etapă esențială care va sta la baza lucrărilor de reabilitare integrală. Obiectivul nostru este clar: o intervenție durabilă, sigură și modernă, care să rezolve definitiv problemele existente”, a conchis Cristina Belce.

Podul peste Someș din Sânnicoară, închis temporar

Reamintim faptul că, Primăria comunei Apahida a anunțat, recent, închiderea circulației pe podul peste râul Someș (str. 1 Mai, localitatea Sânnicoară) în perioada 02.03.2026, ora 08.00 - 04.03.2026, ora 17.00.

