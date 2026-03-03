Monitorul Cartierelor
Atenție, șoferi! Sens unic de circulație în Mănăștur, pe strada Mehedinți
Sens unic de circulație în cartierul Mănăștur, pe strada Mehedinți.
Primăria Cluj-Napoca anunță instituirea sensului unic pe segmentul Mehedinți nr.17-21, spre Aleea Retezat.
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță, marți, instituirea sensului unic de circulație pe aleea dintre imobilele situate pe str. Mehedinți nr. 17-19-21 din cartierul Mănăștur, dinspre str. Mehedinți spre aleea Retezat.
Măsura, aprobată în Comisia Operativă de Circulație, va intra în vigoare începând de astăzi, 3 martie 2026 și va fi semnalizată prin indicatoare rutiere.
Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte noua reglementare de circulație.
