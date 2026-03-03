Atenție, șoferi! Sens unic de circulație în Mănăștur, pe strada Mehedinți

Primăria anunță instituirea sensului unic pe un segement al străzii Mehedinți din cartierul Mănăștur.

Atenție, șoferi! Sens unic de circulație în Mănăștur, pe strada Mehedinți|Foto: Google Maps

Sens unic de circulație în cartierul Mănăștur, pe strada Mehedinți.

Primăria Cluj-Napoca anunță instituirea sensului unic pe segmentul Mehedinți nr.17-21, spre Aleea Retezat.

Sens unic de circulație în cartierul Mănăștur, pe strada Mehedinți

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță, marți, instituirea sensului unic de circulație pe aleea dintre imobilele situate pe str. Mehedinți nr. 17-19-21 din cartierul Mănăștur, dinspre str. Mehedinți spre aleea Retezat.

Măsura, aprobată în Comisia Operativă de Circulație, va intra în vigoare începând de astăzi, 3 martie 2026 și va fi semnalizată prin indicatoare rutiere.

Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte noua reglementare de circulație.

