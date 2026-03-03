Cine este Mihai Dimian, rectorul propus de liberali pentru funcția de ministru al Educației

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian este propunerea PNL pentru funcția de ministru al educației, unde interimatul este asigurat de mai bine de două luni de zile de premierul Ilie Bolojan.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a validat, la 2 martie, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar doctor, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Mihai Dimian (născut la 9 februarie 1975) este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea „Ștefan cel Mare' din Suceava și, din anul 2024, rectorul Universității. Este dublu licențiat, în matematică (1997) și fizică (2001), la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, potrivit https://www.dimian.usv.ro/.



A studiat și a fost asistent de cercetare la Universitatea din Versailles, Franța (2001). A obținut titlul de doctor în inginerie electrică și electronică în Statele Unite ale Americii, la Universitatea Maryland din College Park (2002-2005). A fost cercetător la Institutul Max Planck din Germania (2005-2006) și profesor asistent, ulterior profesor asociat și conducător de doctorat în inginerie electrică și electronică la Universitatea Howard din Washington DC, SUA (2006-2016), potrivit Agerpres.ro.



Profesor foarte apreciat de studenți, atât în Statele Unite ale Americii, cât și în România, Mihai Dimian a primit premiul de excelență „Profesorul Anului” (2008), din partea Consiliului Studenților din cadrul Facultății de Inginerie, Arhitectură și Știința Calculatoarelor de la Universitatea Howard din Washington DC și distincția „Profesor Bologna” din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (2007, 2016).



Este președinte/vice-președinte al Comisiei de Electronică, Telecomunicații și Nanotehnologii a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Ministerul Educației Naționale (2016 - prezent) și membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (2021 - prezent). A fost membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice, Ministerul Cercetării și Inovării (2017-2019) și al Consiliului Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior, Ministerul Educației Naționale (2016-2018), potrivit https://www.dimian.usv.ro.



A elaborat și implementat numeroase proiecte de dezvoltare a infrastructurii didactice și de cercetare, de formare a tinerilor cercetători și atragere a profesorilor și cercetătorilor din străinătate, iar în prezent coordonează implementarea celui mai mare program de investiții din istoria universității, pentru dezvoltarea celui de al doilea campus al universității, din diverse surse de finanțare. A fost implicat în dezvoltarea a mai mult de 30 de programe noi de studii universitare, îmbunătățind semnificativ oferta educațională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, fapt ce a și condus la creșterea constantă a numărului de studenți ai universității în ultimii ani. Numărul studenților a ajuns, în anul universitar 2025/2026, la 11.500, iar aria de proveniență a acestora s-a extins la nivel internațional, mai mult de 15% dintre studenții universității provenind astăzi din afara granițelor țării.

Este implicat în coordonarea și organizarea de olimpiade naționale și internaționale, concursuri și tabere de știință și tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unități de învățământ preuniversitar și la cercuri pedagogice, vizitând școli și licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de știință.

S-a implicat în coordonarea a sute de voluntari pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina și a sprijinit direct mii de refugiați.

A dus o politică activă de atragere și dezvoltare a companiilor IT în zonă și a contribuit esențial la selectarea municipiului Suceava de către Comisia Europeană între 100 de orașe europene pentru misiunea de orașe inteligente și neutre-climatic.

În 2021 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava.

Autor și co-autor - „Noise-driven phenomena in hysteretic systems” (M. Dimian, P. Andrei, Springer Publisher, New York, U.S.A., 2014), „Stochastic Aspects of Hysteresis” (în limba română, Mediamira Publisher, Cluj-Napoca, Romania, 2010), „Nonlinear spin dynamics and ultra-fast precessional switching” (ProQuest Information and Learning, Ann Arbor, U.S.A., 2005), are numeroase lucrări de specialitate în reviste cotate ISI.

