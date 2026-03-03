Program de instruire de aproape 500.000 lei la Aeroportul Internațional Cluj pentru siguranța pasagerilor. Personalul va fi și mai bine pregătit în caz de urgențe.

Personalul de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va fi instruit pentru perfecționarea tehnicilor de creștere a siguranței pasagerilor.

Personalul de la Aeroportul Internațional Cluj va fi și mai bine pregătit în caz de urgențe | Foto: Consiliul Județean Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj își perfecționează tehnicile de creștere a siguranței pasagerilor și companiilor aeriene. Anunțul a fost făcut de Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Personalul de la Aeroportul Cluj și mai bine pregătit în caz de urgențe

Astfel, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a inițiat procedura de achiziție publică a unei aeronave dezafectate, necesară derulării practice a activităților de training specializat, în situații de urgență și criză.

Concret, prin intermediul acestei aeronave de antrenament, angajații aeroportului desemnați cu implementarea măsurilor de siguranță vor fi implicați în programe de training care urmăresc, în principal:

îndepărtarea rapidă și în siguranță a unei aeronave imobilizate accidental, fără producerea de pagube;

scăderea timpului de intervenție în cazul producerii unui accident în perimetrul aeroportului;

profesionalizarea activităților de handling la aeronave, precum procedurile de-anti givrare, pushback/tractare aeronave, poziționarea scării pentru pasageri, etc;

îmbunătățirea capacității de reacție rapidă, în situații de urgență și criză.

„Siguranța pasagerilor și a aeronavelor constituie o prioritate absolută! Dezvoltarea continuă a aeroportului clujean și, implicit, creșterea considerabilă a valorilor de trafic și pasageri, aduce cu sine și o serie de provocări legate de asigurarea nivelului optim de siguranță și securitate în perimetrul obiectivului. Achiziția unui avion scos din uz pentru derularea de programe de instruire, prin simularea unor condiții cât mai realiste, reprezintă o idee foarte bună, pe care o salut”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean, marți, 3 martie 2026.

Avion de aproape jumătate de milion de lei, cumpărat la Aeroportul Cluj pentru instruirea personalului

Obiectivul general al acestei achiziții, cu o valoare estimată de 460.000 de lei, îl reprezintă creșterea gradului de perfecționare profesională a personalului navigant care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului, precum și a nivelului de încredere al acestuia. De asemenea, este vizată și creșterea gradului de siguranță a pasagerilor și a companiilor aeriene care operează pe Aeroportul „Avram Iancu”.

„Echipamentul ce urmează a fi achiziționat în perioada următoare este o aeronavă de tip „narrow body", cu fuselaj îngust de 3-5 metri, cu un singur culoar. Acest tip de avion este folosit, în special, pentru zboruri interne și scurte, cele mai uzuale modele operate pe aeroportul clujean fiind Boeing 737 și Airbus A320”, se mai arată în comunicatul CJ Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: