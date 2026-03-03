Alin Tișe, odă pentru Cluj: „Clujul se trăiește, se simte în fiecare suflet. Odată ce ai înțeles ritmul Clujului, devii parte din el”.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, surprinde nota distinctivă a Clujului, un oraș care vibrează în inimile locuitorilor săi și devine o comunitate solidă prin inspirația celor care fac la rândul lor orașul să prindă viață: „Clujul nu se vizitează. Se trăiește. Și, odată ce ai înțeles ritmul Clujului, devii parte din el”, spune Alin Tișe.

Alin Tișe, odă pentru Cluj: „Clujul se trăiește, se simte în fiecare suflet. Odată ce ai înțeles ritimul Clujului, devii parte din el”.|Foto: Alin Tișe

Rânduri emoționante despre Cluj și comuniunea pe care o oferă orașul surprinse de liberalul clujean Alin Tișe într-un text publicat pe pagina de Facebook.

După cum semnalează președintele Consiliului Județean Cluj, orașul nu este doar o comunitate urbană, ci „o vibrație”.

Clujul oferă „o comuniune a sufletelor” prin contribuția fiecăruia, într-o simfonie complexă.

Clujul, comuniune a sufletelor și a minților

„Clujul nu este doar o comunitate urbană, economică și socială. Clujul este o vibrație. Un puls care bate între turnurile gotice cu straturi medievale, habsburgice, interbelice, contemporane și clădirile moderne, între pașii grăbiți ai studenților și liniștea dimineților de pe malul Someșului.

Sursa: Alin Tișe – Facebook

Clujul este locul unde ideile nu doar se nasc, ci prind aripi. Unde conversațiile din cafenele devin proiecte. Unde prieteniile devin destine.

Nu e doar un oraș. E o respirație comună. O conspirație a inteligenței și a inimii.

Clujul este o comuniune a sufletelor și a minților noastre.

Un spațiu în care diferențele nu despart, ci compun armonia.

Aici, fiecare vis are ecou. Pentru că zidurile de piatră par ca respiră, iar străzile au memoria anilor de istorie. Iar clujenii poartă în priviri un amestec de curaj, inteligență și dor de mai mult.

Clujul nu se vizitează. Se trăiește. Nu se descrie. Se simte în fiecare suflet.

Și, odată ce ai înțeles ritmul Clujului, devii parte din el. Totul devine o notă într-o simfonie care nu se termină, o lumină într-un oraș care nu apune și un suflet prins în aceasta vibrație unică. În care fiecare adaugă o notă la simfonia aceasta complexă, numită simplu: Cluj!”, notează Alin Tișe în textul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: