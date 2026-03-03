Au ajuns în țară primii români blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului

În noapte de luni spre marți, 2-3 martie 2026 au fost repatriați primii români care au fost blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului.

Au sosit în țară primii 300 de români blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Un număr de 318 români, pelerini și turiști, au ajuns în noaptea de luni spre marți în țară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agențiile de voiaj alături de compania Tarom.

Primii 300 de români, repatriați după ce au fost blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului

„Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetățeni români, pelerini și turiști, în sistem charter, organizate de agențiile de voiaj alături de compania Tarom'', a scris marți dimineață, 3 martie 2026, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Aceștia au ajuns în Egipt din Israel prin punctul de frontieră Taba, fiind asistați la punctul de trecere a frontierei și la aeroport de echipa consulară și de Ambasada României la Cairo, a spus Oana Țoiu.

„Am stabilit împreună cu ministrul de Externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistența grupurilor de turiști, precum și pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În același timp, recomandăm în continuare prudență din partea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu și urmărirea canalelor oficiale”.

