Trafic aerian susținut pe Aeroportul Internațional Cluj la început de an: peste 220.000 de pasageri în ianuarie 2026

Aeroportul Internațional Cluj a înregistrat un trafic aerian susținut de pasageri în prima lună din an, cu peste 220.000 de călători.

Traficul aerian de pasageri a avut o creștere semnificativă la început de an, potrivit datelor publicate de Asociația Aeroporturilor din România (AAR).

În ianuarie 2026, aeroporturile din România au înregistrat un trafic total de 1.992.770 pasageri, confirmând evoluția pozitivă a sectorului aviației civile.

Comparativ cu perioadele anterioare, nivelul de trafic este în creștere cu 8,7% față de aceeași lună a anului trecut și cu 15,28% peste nivelul din ianuarie 2024

În comparație cu anul perioada pre-pandemică (2019), creșterea traficului aerian de pasageri este de 28,94%.

Cu excepția Aeroportului Otopeni (1.146.278 pasageri), Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca înregistrează cea mai mare creștere a traficului aerian – cu 220.568 de pasageri, fiind urmată la distanță mare de Iași – 145.438, Băneasa – 105.736, Timișoara – 96.959.

Destinațiile externe au fost cele mai căutate de clujeni, astfel că numărul pasagerilor pe Aeroportul Cluj în ianuarie 2026 a fost de – 196.470 de călători.

Traficul intern de pasageri a fost de 24.098 de călători care au apelat la serviciile Aeroportului Internațional Cluj.

La nivel național, conform sursei citate, zborurile internaționale continuă să dețină ponderea principală, având în vedere că 93% dintre pasageri au ales să zboare spre rute externe și 7% au fost pasageri pe rute interne.

În perioada de referință traficul către destinațiile din zona Schengen a însumat 1.369.937 pasageri, în timp ce pe destinațiile din zona non-Schengen s-au înregistrat 420.337 pasageri, arată datele AAR.

Peste 3,6 milioane de pasageri pe Aeroportul din Cluj în 2026

În toamna anului trecut, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca și directorul general al acestuia, David Ciceo, au obținut premiul Regional Air Transport Conference 2025 pentru rezultatele extraordinare înregistrate cu privire la creșterea anuală a traficului de pasageri.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex.

Conform unei analize publicate recent de Aeroportul Internațional Cluj cu privire la evoluția traficului de pasageri, dacă anul trecut au fost înregistrați 3.582.134 de pasageri, în 2026 este estimată o creștere substanțială: 3.650.000 de pasageri.

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj deserveşte o arie de acoperire extinsă cu o populaţie de până la 4 milioane de persoane, pe o rază de 200 km, dintre care 1 milion pot ajunge la aeroport în mai puţin de 1 oră.

O prioritate pentru Aeroportul Cluj o reprezintă atragerea companiilor aeriene pentru operarea unor noi destinaţii, creşterea frecvenţelor de operare, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, precum și dezvoltarea colaborării cu organismele naţionale şi internaţionale din transportul aerian.

Potrivit strategiei de dezvoltare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, traficul de pasageri este estimat la 10 milioane până în 2045.

