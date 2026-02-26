Emoții pentru părinți! A fost aprobat calendarul final pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027.

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027 a fost aprobat. Părinții pot înregistra cererile de înscriere pentru copii de la finalul lunii martie.

Ministerul Educaţiei a anunțat, joi, aprobarea calendarul final pentru înscrierierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2026-2027.

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv:

*Dacă frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de grădiniță, în baza unei solicitări adresate de părinți.

*Dacă nu au frecventat grădinița sau au revenit/revin din străinătate, recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, în baza unei solicitări adresate de părinți.

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor/evaluare/eliberarea recomandărilor este cuprinsă între 16-30 martie 2026.

Calendar final pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 - 2027|Sursa: edu.ro

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare”, se arată în informarea publicată joi de Ministerul Educației.

Când pot fi depuse cererile

în perioada 31 martie - 6 mai, părinţii, tutorii legal instituiţi sau reprezentanţii legali vor putea completa cererile-tip de înscriere, fie online, fie la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

În aceeaşi perioadă, cererile-tip de înscriere pot fi depuse sau transmise la unitatea de învăţământ aleasă, împreună cu documentele necesare, în copie simplă, inclusiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv declaraţia pe propria răspundere.

În 12 martie fiecare unitate de învățământ va comunica pe canalele proprii circumscripțiile școlare, precum și numărul de clase pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027.

Pe 21 mai, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor afişa lista copiilor înmatriculaţi şi numărul de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere.

A doua etapă de înscriere se va desfăşura în perioada 25-29 mai. În acest interval, părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în prima etapă sau care nu au participat la aceasta vor depune sau transmite cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua.

La data de 16 iunie, fiecare unitate de învăţământ va afişa listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Conform documentului pus în consultare publică, în perioada 1-4 septembrie, inspectoratele şcolare vor centraliza şi vor soluţiona cererile părinţilor, tutorilor legal instituiţi sau reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la o unitate de învăţământ.

Ministerul Educației arată că va reveni cu un material ce va include principalele întrebări și răspunsuri privind cele mai importante aspecte legate de înscrierea copiilor la școală.

Calendarul integral va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.

Foto: DepositPhotos.com

