Frecvențe duble pentru zborurile directe Cluj – Istanbul de pe Aeroportul Internațional Cluj. David Ciceo: „Facilitate sporită pentru pasageri și multiple posibilități de conexiune spre toate continentele”.

Numărul zborurilor Cluj-Instanbul se va dubla de la 7 la 14 săptămânal, iar clujenii vor beneficia de două conexiuni zilnice de pe Aeroportul Cluj spre capitala Turciei.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Turkish Airlines anunță în premieră dublarea frecvențelor pentru zborurile directe spre Istanbul începând cu sezonul de vară S2026.

Operatorul aerian Turkish Airlines oferă zboruri directe spre Istanbul de pe Aeroportul Internaţional Cluj încă din anul 2016, iar în prezent, zborurile sunt operate zilnic.

Datorită suplimentării frecvențelor, numărul zborurilor se va dubla de la 7 la 14 pe săptămână, începând cu data de 29 martie 2026, prin introducerea a 7 curse suplimentare.

Programul actualizat al zborurilor directe Cluj-Napoca – Istanbul|Sursa: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

„Această decizie fără precedent a partenerului nostru Turkish Airlines de a dubla numărul frecvențelor de operare de la 7 la 14 pe ruta Cluj-Istanbul, este rezultatul unei colaborări solide construite în timp, de peste 10 ani, și reflectă încrederea unui partener aerian de prestigiu precum Turkish Airlines în dezvoltarea continuă a Aeroportului Internațional Cluj și în dinamica economică a regiunii.

Începând din sezonul de vară S2026, pasagerii vor avea acces mai facil la unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene din lume, prin operarea a 2 zboruri zilnice spre Istanbul, cu multiple posibilități de conexiune spre toate continentele”, a declarat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Astfel, de luni până duminică, vor fi operate câte 2 zboruri zilnice de la Cluj la Istanbul, unul dimineața și unul seara, oferind și mai multă flexibilitate pentru pasageri. Această creștere spectaculoasă va facilita conectivitatea pasagerilor către cele peste 300 de destinații din rețeaua globală Turkish Airlines.

Dublarea frecvenței zborurilor răspunde cererii tot mai mari din partea pasagerilor care aleg Istanbulul atât ca destinație finală, cât și ca hub de conexiune către destinații intercontinentale din Europa, Asia, Africa și America de Nord.

„Decizia companiei aeriene Turkish Airlines de a dubla operarea zborurilor Cluj - Istanbul va aduce beneficii majore mediului de afaceri, turismului, comunității academice și tuturor pasagerilor din Cluj și din întreaga regiune a Transilvaniei. Totodată, reconfirmă poziția Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj ca aeroport regional de referință și evidențiază atractivitatea Clujului pentru marile companii aeriene. Consiliul Județean Cluj va continua să sprijine dezvoltarea rețelei de rute aeriene și parteneriatele care contribuie la creșterea economică, la atractivitatea județului și la conectarea Clujului cu marile centre internaționale”, a spus Alin Tișe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Înființată în anul 1933, inițial cu o flotă de cinci avioane, Turkish Airlines, membru Star Alliance, are astăzi o flotă de 477 de aeronave (pentru pasageri și marfă) care zboară către 352 de destinații din întreaga lume, dintre care 299 destinații internaționale și 53 destinații interne în 131 de țări.

