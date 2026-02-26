De la Juventus în Gruia! Povestea lui Lorenzo Biliboc, noul talisman al CFR-ului

La doar 19 ani, Lorenzo Biliboc este unul dintre cei mai importanți jucători ai CFR-ului din acest sezon.

Lorenzo Biliboc a adus victoria în meciul contra Petrolului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fotbalistul transferat de la selecționata U20 a celor de la Juventus a impresionat în România la primul său sezon petrecut aici.

Jucătorul care evoluează preponderent în flancul stâng al atacului a prins primele minute la CFR sub comanda lui Dan Petrescu și Andrea Mandorlini, însă a explodat cu Daniel Pancu antrenor.

Biliboc a marcat patru dintre cele șase goluri înscrise în Superligă în acest sezon de când fostul atacant al Rapidului a preluat banca tehnică a echipei, iar prestațiile sale l-au transformat într-un titular de drept la Cluj.

„Sigur, toată lumea îi vede talentul. Până şi mama îl vede că e foarte talentat. Are ceva ce au puţini jucători români, şi anume agresivitatea cu care atacă spaţiile. Se vede că a avut antrenori foarte buni în Italia.

Am lucrat trei ani la echipele de tineret şi m-am confruntat cu adversari de foarte mare valoare. L-aş da exemplu oricând pe Biliboc la acest capitol, la atacat spaţiile, care înseamnă mult joc fără minge şi care produce dezechilibru în rândul adversarilor.

Lumea îl vede cu execuţiile, care sunt minunate, cu ambele picioare, ceea ce este iarăşi un lucru rar, dar la jocul fără minge este unul dintre cei mai buni jucători din România”, a dezvăluit Pancu la TVR Cluj.

Biliboc, adus la CFR Cluj de Răzvan Zamfir

Crescut în Italia, după ce părinţii lui au emigrat şi s-au stabilit în regiunea Piemonte, Biliboc şi-a făcut junioratul la Torino şi la Juventus.

Răzvan Zamfir, fostul şef al departamentului de scouting de la CFR, l-a adus în Gruia, folosind aceeaşi reţetă care s-a dovedit de succes după transferurile lui Bîrligea, Sava sau Matei Ilie – pariul pe jucători tineri, români, care au învăţat fotbal în Italia.

Între timp, Zamfir s-a dus la rivala Universitatea Cluj, fapt care este regretat în Gruia de președintele echipei, Iuliu Mureșan.

„E câştig clar pentru Universitatea Cluj. Şi pentru noi e o pierdere, dar am compensat. A preluat Mara atribuţiile lui, şi cu mine, cu Bilaşco şi patronul, care şi el se implică şi a învăţat mult fotbal. Iar orice transfer am făcut, am avut acordul lui Daniel Pancu”, a explicat oficialul CFR-ului pentru sursa citată.

„Da, Răzvan Zamfir are nişte conexiuni cu mulţi impresari din Italia, după ce a lucrat o perioadă ca director sportiv la Bari. Noi am cerut liste cu jucători români, Under21, pentru că sufeream la acest capitol la acea vreme.

Aşa am ajuns la această reţetă, care a dat satisfacţie. Nu toţi au confirmat de la început, dar până la urmă au făcut-o. Biliboc e o excepţie. Daniel Pancu, când a venit antrenor, mi-a zis după două săptămâni că o să joace titular şi că o să înceapă echipa cu el de la un moment dat.

A văzut potenţialul, cum scoate uşor om din joc şi o calitate mai rară, faptul că recuperează foarte multe mingi şi face faza defensivă”, a povestit Iuliu Mureşan.

Varga nu mai vrea vedete la CFR

Oficialul din Gruia a dezvăluit faptul că Neluţu Varga, patronul echipei, a abandonat ideea de a aduce la CFR vedete aflate la final de carieră sau cu probleme medicale majore, după ce transferurile lui Julio Baptista, Konoplyanka sau Zouma s-au dovedit nişte eşecuri răsunătoare.

„Acei jucători au fost aduşi de patron, clar. A şi recunoscut acest lucru. A şi spus, şi eram mai mulţi din club, că nu va mai face niciodată aşa ceva, că s-a lămurit, că el a vrut să fie bine şi a crezut că jucătorii aceia pot să-l ajute.

Că cei care i-au propus l-au influenţat. Mi-a spus de mai multe ori că nu va mai face aşa ceva şi că a înţeles că n-are rost să aducă jucători care nu mai pot să fugă sau sunt accidentaţi”, a încheiat Mureşan.

