Clujul merge înainte cu centrul de adicții de 25 mil. €. Consilier local USR, Adriana Cristian: „Proiectul va intra la vot”.

25 de milioane de euro va costa centrul de recuperare din adicții care va fi construit la Cluj-Napoca, iar proiectul face noi pași înainte.

Consilierl local USR Cluj-Napoca, Adriana Cristian: Centrul pentru adicții merge înainte | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Centrul de recuperare din adicții care va fi construit al Cluj-Napoca merge înainte.

Astăzi, joi, 26 februarie 2026, într-o confetrință de presă, consilierul local USR, Adriana Cristian a anunțat că urmează votul pentru aprobarea studiului de fezabilitate (SF) al proiectului în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro.

Centrul de adicții de 25 mil. euro, pe masa consilierilor locali ai municipiului Cluj-Napoca

„Am propus proiectul primului centru public de tratare a adicțiilor, care se va face în Cluj-Napoca. Continuăm lupta noastră pentru un oraș mai sigur. Studiul de fezabilitate al centrului de tratare al adicților urmează să intre în această primăvară la vot în consiliul local. Vom avea primul centru de tratare public al adicților. Lupta aceasta împotriva drogurilor trebuie să fie într-un cadru mai mare. Să avem locuri unde să putem să tratăm când este nevoie”, a declarat Adriana Cristian, joi dimineața, la conferința USR unde a prezentat și proiectul „Clujul Sigur”.

Aceasta a mai adăugat că dependențele nu sunt reprezentate doar de droguri, ci și de:

păcănele (jocuri de noroc)

tutun

ciocolată (zahăr)

orice reprezintă o adicție

Centrul pentru adicții din Cluj, soluția pentru problemele care nu mai pot fi amânate

„Este bine să avem acest centru de tratare al adicțiilor (…) în momentul de față în spitale se face tratamentul supradozei, însă nu și recuperare. Este o problemă pe care nu o mai putem amâna. Este o boală această adicție, de lungă durată, de aceasta vine acest centru de tratare al adicțiilor în Cluj. Sunt multe alte probleme pentru păcănele. Trebuie să le scoatem din orașe. Ieri (25 februarie 2026 - n. red.) s-a deschis linia de finanțare pentru centrul de adicții prin Ministerul Sănătății, prin Programul Operațional Sănătate (POS) 2021-2027. Avem banii pentru dotare și construire. Trebuie doar să aprobăm. Avem un proiect destul de avansat. Am verificat. Proiectul centrului de adicții a trecut deja de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U). Urmează aprobarea studiului de fezabilitate, după va începe și licitația. Sigur se adoptă (proietul centrului pentru adicții - n. red.) în consiliul local. Am văzut deschiderea decidenților”, a mai detaliat Adriana Cristian.

Consilierul local USR spune că i-a înștiințat deja pe cei din administrația publică despre deschiderea acestui cadru de finanțare și a precizat că pentru aces proiect a simțit o largă participare a colegilor consileri.

Potrvit acesteia există un program național care a fost lansat recent și care prevede mai multe centre de tratare penru adicții în toate centrele mari regionale, un mare pas înainte pentru România.

În februarie 2023, Primăria Cluj-Napoca își manifesta intenția de a realiza un centru specializat pentru prevenția, dar și tratarea victimelor consumului de etnobotanice și a substanțelor psihoactive.

Victimele consumului de substanțe psihoactive vor putea beneficia de un tratament aplicat nevoilor specifice, ceea ce ar favoriza o recuperare mai ușoară decât permite în prezent sistemul medical românesc.

În plus, eforturile autorităților trebuie să vizeze și un program de prevenție, nu doar de medicație a victimelor consumului de droguri.

Astfel, centrul pe care intenționează să-l realizeze administrația locală din Cluj-Napoca va fi dedicat și metodelor de prevenție a adicției, nu doar de tratament.

