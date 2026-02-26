Clujul, pol regional în fabricarea semiconductorilor. Președinte CJ, Alin Tișe: „Producția este esențială pentru echipamentele electronice din casele noastre”.

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare desfășurate joi, 26 februarie 2026, încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația pentru Diplomație Tehnologică (APDT), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), în vederea dezvoltării Clusterului de Tehnologii Semiconductoare.

„Consiliul Județean Cluj devine în acest fel membru fondator al unui cluster care își propune să stimuleze inovația din domeniul semiconductorilor. Producția acestor materiale ultra-tehnologizate este esențială în economia modernă, întrucât acestea stau la baza cipurilor și microprocesoarelor, circuite integrate care se regăsesc în toate echipamentele electronice din casele noastre. Rolul Consiliului Județean în acest parteneriat este acela de a facilita cooperarea între mediul academic, cercetare și industrie, obținerea de granturi nerambursabile și de a poziționa Clujul drept pol regional în acest domeniu, în cadrul noii politici industriale europene”, a declarat președintele CJ, Alin Tișe, citat în comunicatul forul județean.

Scopul principal al acestui cluster îl reprezintă stimularea inovării în domeniul semiconductorilor, prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor, schimbului de cunoștințe și expertizei, respectiv de facilitare a colaborării între membrii săi.

Acest demers trebuie privit din perspectiva calibrării politicilor industriale continentale, statele Uniunii Europene convenind să-și accelereze investițiile în noi capacități de cercetare, producție, testare și formare de competențe în domeniul semiconductorilor, o infrastructură critică esențială în economia modernă și securitatea națională.

În acest context, județul Cluj deține o poziție unică, de captare a acestei oportunități și de valorificare a atuurilor principale, precum densitatea de competențe tehnice, maturitatea ecosistemului IT sau capacitatea înaltă de inovare, în vederea atragerii investițiilor în lanțul valoric al semiconductorilor și crearea unui pol regional în această industrie a viitorului.

