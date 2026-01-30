David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, la ședința Boardului ACI Europe: colaborarea dintre UE și Marea Britanie, securitatea și siguranța aviației civile, pe agenda discuțiilor

David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj a participat, în calitate de membru, la ședința Boardului ACI Europe (Consiliul Internațional al Aeroporturilor – Regiunea Europa), care s-a desfășurat în 29 ianuarie la Bruxelles.

Teme de actualitate din domeniul aviației, precum securitatea și siguranța aviației civile, dar și colaborarea UE-Marea Britanie s-au regăsit pe agenda discuțiilor.

ACI Europe reprezintă peste 600 de aeroporturi din 55 de țări. Membrii ACI Europe facilitează peste 95% din traficul aerian comercial din Europa.

La ședința de Board a ACI Europe au participat din partea Comisiei Europene - Henrik Nielsen, directorul Departamentului Schengen, Frontiere Externe și Vize din cadrul Comisiei Europene și Anna Panagopoulou, șefa cabinetului Comisarului Uniunii Europene pentru transport durabil și turism, și Justin Erbacci, Director General al ACI World.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, la ședința Boardului ACI Europe: colaborarea dintre UE și Marea Britanie, securitatea și siguranța aviației civile, pe agenda discuțiilor

Agenda evenimentului s-a focusat pe principalele provocări pentru aeroporturile europene în ceea ce privește securitatea și siguranța aviației civile, ajutoarele de stat pentru aeroporturile mici, investițiile și tarifele aeroportuare, revizuirea Regulamentului UE 1008/2008 privind serviciile aeriene și proiectul lansat de Uniunea Europeană „Military Mobility”(Mobilitate Militară) cu scopul de a asigura circulația rapidă și fără sincope a personalului militar, a materialelor și resurselor militare în interiorul și în afara UE.

Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, la ședința Boardului ACI Europe: dezbateri despre provocările de pe aeroporturile europene și colaborarea UE-Marea Britanie|Foto: airportcluj.ro

Totodată, discuțiile dintre membrii Boardului ACI Europe și reprezentanții Comisiei Europene au adus în centrul atenției necesitatea revizuirii regulamentului privind capacitatea și sloturile aeroportuare, în conformitate cu principiile conectivității și concurenței pentru a asigura utilizarea adecvată a capacității aeroportuare.

Reducerea riscurilor de perturbare a activității aeroporturilor

O altă problemă abordată de reprezentanții aeroporturilor în discuțiile cu Comisia Europeană s-a referit la măsurile care trebuie implementate pentru a sprijini recrutarea, formarea și păstrarea personalului de handling, în vederea reducerii riscurilor de perturbare a activității aeroporturilor.

Colaborare UE – Regatul Unit pentru o protecție sporită a transportului aerian

Un aspect important din cadrul ședinței a vizat necesitatea unei colaborări mai strânse între Uniunea Europeană și Regatul Unit. ACI Europe a solicitat o cooperare puternică între cei doi parteneri, în special în domeniul securității și siguranței, pentru alinierea reglementărilor cu scopul de a asigura o protecție sporită transportului aerian.

Ședința de Board a ACI Europe de la Bruxelles a fost precedată de Reuniunea Anuală a Președinților și Vicepreședinților Comitetelor și Forurilor ACI Europe și a reunit specialiști din cadrul celor mai mari aeroporturi și grupuri aeroportuare din Europa, printre care Heathrow Airport, Flughafen München, Vienna Airport, Bruxelles Airport, Bologna Airport, Manchester Airports Group, Fraport, Aena, Royal Schiphol Group.

Peste 3,5 milioane de pasageri pe Aeroportul din Cluj

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a încheiat anul 2025 cu un nou record în ceea ce privește traficul aerian, înregistrând peste 3,5 milioane de pasageri, cu 10% mai mult față de anul 2024 și își consolidează poziția de primul aeroport regional al României. Aeroportul Cluj are un rol extrem de important în ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a județului Cluj și a regiunii Transilvania.

Transportul aerian susține 14 milioane de locuri de muncă, generând 851 miliarde de euro în activitatea economică europeană (5% din PIB). Cu sediul la Bruxelles, ACI Europe conduce și deservește industria aeroportuară europeană și menține legături puternice cu alte regiuni ACI din întreaga lume.

