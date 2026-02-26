Clujul mai sigur în localuri și la evenimente cu „angel shot-uri”, refugii și băuturi protejate. Consilier local USR, Adriana Cristian: „Continuăm lupta pentru un oraș mai sigur”.

Un proiect inițiat de USR prevede reguli clare pentru un Cluj mai sigur, unde cetățenii vor ști exact localurile unde pot apela oricând la ajutor, iar la eveninete vor exista măsuri concrete de siguranță pentru cei care se simt hărțuiți.

„Clujul Sigur”, un proiect pentru siguranța cetățenilor la evenimente și în localurile din municipiu | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

În Cluj-Napoca, patru consilieri locali ai USR au depus un proiect de hotărâre de consiliul local (HCL), numit „Clujul Sigur” și este o inițiativă pentru creșterea siguranței în comunitate.

Potrivit anexei proiectului, „Clujul Sigur” are ca scop creșterea nivelului de siguranță a persoanelor care participă la evenimente publice și a celor care frecventează spațiile de alimentație publică (baruri, cafenele, restaurante, cluburi) de pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin introducerea unor măsuri minime de prevenire, semnalare și intervenție în situații de risc social, personal sau medical.

Programul „Clujul Sigur” stabileşte standarde administrative minime aplicabile în cadrul procedurilor de autorizare aflate în competența autorității locale.

Proiectul „Clujul Sigur” este o ințiativă a consilierilor locali USR Cluj-Napoca:

Adriana Cristian

Paul Helmer

Alexandra Oană

Mihaela Nia

George Trif

Inițiatoarea prioiectului, Adriana Cristian a vorbit despre necesitatea unor astfel de reglementări în Cluj-Napoca.

Inițiatoare proiect: „Pentru Cluj chiar contează siguranța tinerilor noștri”

„Avem o datorie ca aleși și consilieri locali, față de tineri. Să lucrăm cu ei și să facem ce contează. Este o continuare a luptei noastre pentu un oraș mai sigur. Localurile participante pot primi eticheta de «local sigur», iar oamenii știu că intră într-ul loc unde se simt în siguranță. Astfel, localurile care implementează aceste reguli voluntar vor fi verificate pentru a putea primi oficial eticheta de «local sigur». Pentru Cluj chiar contează siguranța tinerilor noștri”, a declarat Adriana Cristian.

Ea a precizat că seturile de reguli din proiect sunt obligatorii pentru evenimente, în funcție de numărul de participanți: 5.000, 10.000 sau 20.000, fiecare cu câteva reguli specifice.

Pentru evenimentele de peste 20.000 de participanți, programul trebuie să fie aplicat fără excepție, deoarece este considerat un standard european de siguranță.

A luat cuvântul și George Trif, liderul de grup al consilierilor locali ai USR.

„Cluj-Napoca este un reper regional pentru evenimentele publice. Orașul are un renume pentru acest tip de evenimente precu Electric Castle și UNTOLD. Unele reguli din acest proiect sunt aplicate voluntar la marile evenimente din zonă, iar noi dorim să extindem asta la nivel de municipiu”, a declarat George Trif.

Regulamentul a fost gândit în două părți. Un set de reguli care se aplică eveniemtelor care necesită autorizație și prevederi voluntare pentru operatorii economici din HoReCa.

Programul nu aduce atingere competențelor autorităților naționale în materia ordinii publice sau a răspunderii contravenționale ori penale.

Prevederile prezentului capitol se aplică operatorilor economici care desfășoara activități de alimentație publică conform codurilor CAEN 5630, 5610, 9329 (HoReCa).

Măsura „Drink with a Cap” în localurile din Cluj-Napoca sau „Cum evităm să ni se pună droguri în pahare?”

Măsura „Drink with a Cap”, prin care operatorul economic are obligația de a pune la dispoziția clienților, la cerere și fără cost suplimentar, capace protectoare compatibile cu recipientele de servire a bauturilor.

Capacele au rolul de a preveni contaminarea intenționată („drink spiking”) și este o măsură de siguranță întâlnită în marile oraşe europene. Operatorul trebuie să asigure stocuri suficiente și să informeze vizibil clienții despre disponibilitatea acestora.

Adriana Cristian a exemplificat cum vom avea pahare mai sigure în localuri sau evenimente, astfel încât oamenii cu rea voință să nu poată pune substanțe periculoase.

Adriana Cristian a precizat că acest proiect ar putea fi implementat chiar de anul acesta, dacă va fi aprobat prin vot de consilierii locali.

George Trif a estimat că proiectul ar putea ajunge pe masa consilierilor locali la sfârsitul primăverii sau în vară.

La nivel de tineret, acest proiect este cunoscut drept #staysafe.

„Angel Shot” și semnul cu palma, „strigătele” pentru ajutor

Proiectul prevede și implementarea unui mecanism discret de solicitare a ajutorului, cunoscut sub denumirea „Angel Shot” sau o variantă echivalentă, prin care o persoană aflată într-o situație de disconfort, harțuire, amenințare sau pericol poate cere sprijin personalului operatorului fara a atrage atenția altor persoane.

Operatorul are obligația de a instrui periodic personalul asupra modului de reacție și a măsurilor de care sunt responsabili (escortarea persoanei într-un loc sigur, apelarea autorităților, solicitarea unui taxi verificat etc.).

Întrebată de monitorulcj.ro despre semnul cu mâna recunoscut la nivel internațional prin care se cere ajutor discret, consiliera Adriana Cristian a precizat că actualmente nu este prevăzut în proiect, dar se va reveni cu o actualizare prin care să fie stipulată și această prevedere.

Exemplificare semnului internațional pentru ajutor „Signal for Help” | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Clujul mai sigur la evenimente

La eveniemte vor exista mai multe reguli de siguranță, în funcție de numărul de participanți.

Trebuie să existe zone de refugiu separate la evenimente, separate de punctul sigur general, unde pot merge:

oamenii aflat în risc ridicat

victimele unor situații de hărțuire sau conflict

participanții cu crize de anxietate, suprasolicitate sau cu stare medicala incertă

Zonele de refugiu trebuie să asigure intimitate și protecție.

Organizatorii vor fi obligați să asigure echipe de intervenții mobile.

La evenimentele cu peste 5.000 de participanți minim 10% din personal trebuie să fie intruit cu privire la cu să acționeze pentru siguranța oamenilor și să recunoască semnele care indică faptul că persoanele ar fi hărțuite.

La cele cu peste 10.000 de participanți, minim 20% din staff trebuie să fie instruit.

Există și sancțiuni pentru organizatorii de evenimente care nu vor respecta aceste regului.

„Nerespectarea obligațiilor privind organizarea evenimentelor se sancționează conform Legii nr. 61/1991, cu amendă între 500-1500 lei, iar la a doua abatere cu suspendarea temporară a autorizației pâna la remedierea lipsurilor constatate”, se mai arată în anexa proiectului.

