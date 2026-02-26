„U” Cluj e la numai o victorie de play-off! Chipciu: „Abordarea să fie asta!”

Universitatea Cluj va da piept cu Oțelul Galați, pe teren propriu, în etapa cu numărul #29 din Superligă.

Alex Chipciu este căpitanul lui „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Cu o victorie în meciul care va începe vineri de la ora 20:00, clujenii vor ajunge la 51 de puncte și vor fi matematic calificați în play-off, alături de Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, celelalte trei formații sigure de acest obiectiv.

Statistica este de partea formației de pe Cluj Arena înaintea meciului direct. Oțelul Galați a învins-o pe Universitatea în deplasare o singură dată în ultimii 27 de ani, iar „șepcile roșii” vin după o serie impresionantă: șase victorii în opt meciuri disputate în toate competițiile în 2026.

Alex Chipciu, căpitanul echipei și unul dintre liderii grupării, a prefațat acest meci la conferința de presă. Fundașul stânga este de părere că atitudinea va face diferența în acest meci, dar avertizează în privința presiunii.

„E foarte important meciul. Cred că e la fel de important cum au fost toate meciurile de până acum. Într-adevăr, trei puncte mâine ne-ar asigura calificarea matematică în play-off și ar fi un obiectiv important de atins, dar cred că și abortarea trebuie să fie la fel cum a fost până acum și la fel ca în meciurile trecute.

Pentru că dacă pui prea mare presiune în cap la un astfel de meci și vrei victoria cu orice preț, e posibil să mai și greșești și cred că vom aborda meciul cu mult calm și conștienți că trei puncte ne duc unde vrem.

Mai avem încă un meci cu FCSB. Și adversarele trebuie să joace între ele, adică tu și în eventualitatea în care n-ai câștigat, poți să te califici în play-off fără să mai ai vreun punct. Multe calcule care nu sunt bune deloc”, a încheiat Chipciu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: