Copiii din Apahida, „primari” pentru o zi. Edilul Cristina Belce: „Ei ne amintesc de ce muncim zilnic pentru a construi un viitor mai bun”.

Câțiva școlari și copii de grădiniță din Apahida au devenit „primari” pentru o zi și au văzut ce înseamnă responabilitățile din administrația publică.

Cei mici din Apahida au vizitat Primăria comunei în care locuiesc și au avut șansa de a fi „edili” pentru o zi.

„«Primari pentru o zi» la Primăria Apahida! Astăzi (miercuri, 25 februarie 2026 - n. red) am avut bucuria de a primi vizita copiilor de la Grădinița «Micii Exploratori», aflați în programul național «Școala altfel». Câteva grupe de preșcolari au devenit, pentru o zi, «primari» și au descoperit cum arată biroul primarului și ce înseamnă responsabilitățile de zi cu zi din administrația publică”, a transmis Cristina Belce, într-o postare pe pagina ei de Facebook.

Primarul a transmis că a discutat despre ce înseamnă să ai grijă de o comunitate, cum se iau deciziile importante și a primit și idei sincere și curajoase despre cum ar vedea ei comuna Apahida.

„Energia, curiozitatea și entuziasmul lor ne reamintesc de ce muncim zi de zi pentru a construi un viitor mai bun. Atât pentru mine, cât și pentru colegii din Primărie, această întâlnire a fost o adevărată bucurie. Ne-au adus zâmbete, întrebări pline de imaginație și multă inspirație. Vă mulțumim pentru vizită, dragi exploratori!”, a conchis Cristina Belce.

