„Camera de furie”, ultima noutate din tenisul mondial! De când va fi introdusă și ce prevede aceasta

Organizatorii turneului WTA 250 de la Austin (Texas) au dezvăluit o „cameră a furiei” în care jucătoarele de tenis își pot exprima frustrările departe de camerele de televiziune.

Inițiativa a venit după izbucnirea nervoasă a americancei Coco Gauff, care a fost filmată lovind cu furie racheta de pământ, în mod repetat, luna trecută, la Australian Open, fără să știe că incidentul era transmis telespectatorilor din întreaga lume, fapt care a generat dezbateri referitoare la intimitatea în cadrul turneelor.

Sârbul Novak Djokovic și poloneza Iga Swiatek s-au numărat printre jucătorii care au cerut mai multă intimitate în afara terenului în urma acestui incident.

Turneul ATX Open de la Austin a venit însă cu o soluție. „Prezentăm camera furiei de la ATX Open - prima de acest fel - unde jucătoarele își pot exprima în mod privat frustrarea sau emoțiile într-un mediu sigur, fără camere”, au precizat organizatorii turneului texan de categoria WTA 250 pe rețelele de socializare.

Postarea conținea și un semn cu cuvintele „nu zâmbi” și „numără până la trei”, alături de o rachetă ruptă.

Deși reacțiile online au fost în mare parte pozitive, unii s-au întrebat dacă încăperea nu îi încurajează pe jucători să-și exprime frustrările într-un mod fizic.

Organizatorii turneului de tenis de la Dubai au amenajat săptămâna aceasta un camion 'Smash Room' pentru fani, jucătorul chinez Shang Juncheng fiind invitat să-l încerce în fața camerelor.

„Am spart câteva obiecte, inclusiv DVD-uri și containere mari. Este zgomotos și este intens, dar într-un sens bun. Scoți tot ce ai în tine acolo, în loc să duci acea frustrare pe teren”, a spus tenismanul chinez. (Agerpres)

