Clujul va avea cel mai mare program de testare GRATUITĂ pentru depistarea cancerului la sân, la Institutul Oncologic

Aproape 120.000 de femei vor beneficia de screening gratuit pentru depistarea cancerului la sân la Institutul Oncologi „Prof. Dr. Ion Chiricuță” (IOCN) din Cluj-Napoca. Este cel mai amplu program de screening din România.

Program de screening GRATUIT la IOCN Cluj| Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat anunța începerea unui program de depistare activă și informare, cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân din România, cu peste 119.000 de femei testate gratuit.

Institutul Onclologic Cluj, cel main mare program de testare gratuită pentru cancerul la sân

119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite

149.342 persoane din grupuri vulnerabile vor fi informate și mobilizate

5 centre regionale de prevenție vor fi înființate și dotate

Unități mobile vor asigura accesul în comunități greu accesibile

592 de profesioniști din domeniul medical vor fi formați

Va fi implementat un registru electronic unic interoperabil

Obiectivul este de a crește accesul echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.

Costurile vor fi suportate din bani europeni nerambursabili (majoritatea) și din fonduri de la bugetul de stat, tot nerambursabili.

Peste 3 ani de testări gratuite pentru depistarea cancerului la sân

Proiectul durează câtiva ani.

IOCN a anunțat că screeneing-ul efectiv va începe în jurul lunii august 2026, iar data finalizării este 31 decembrie 2029.

Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, printre care și Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și alte instituții de profil de la nivel național, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, care contribuie la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate.

Până la începerea screening-ului, se desfășoară activități premergătoare, în special în ceea ce privește formarea și instruirea personalului implicat în implementarea programului, precum și organizarea logistică necesară.

În momentul demarării activităților de screening, toate informațiile oficiale vor fi publicate pe site-ul Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”.

Cine beneficiază de screening gratuit?

Pentru a fi eligibile să beneficieze de servicii de screening, este obligatoriu ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

A) femei cu vârsta cuprinsă între 50–69 ani

Localizarea se va realiza în funcție de domiciliul persoanei, cu următoarele excepții:

persoanele care nu au acte de identitate – înregistrarea se face în funcție de zona în care locuiesc și nu a domiciliului (aceste persoane vor completa declarații pe propria răspundere din care să reiasă că locuiesc în acele regiuni de implementare);

persoanele aflate în detenție/lipsite de libertate/arest preventiv și din alte instituții corecționale; persoanele spitalizate cronic în unități de psihiatrie; persoanele din căminele de bătrâni, din cămine spital – înregistrarea se face în funcție de locul de detenție/locul spitalizării și nu al domiciliului;

migranți/refugiați – identificarea se va face conform localizării centrului în care locuiesc și vor oferi dovada primirii dreptului de ședere în România a persoanelor înscrise pentru screening.

B) Este persoană vulnerabil(ă)/defavorizat(ă) socio-economic/din comunități cu grad de vulnerabilitate crescut, respectiv să facă parte din cel puțin una dintre următoarele categorii:

este persoană vulnerabilă/grup vulnerabil persoane defavorizate socio-economic persoane care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate crescut

Sunt persoanele care locuiesc în comunități marginalizate conform Raportului: Zone marginalizate socio-economic în mediul urban și rural din România, elaborat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: