CJ Cluj va prelua și moderniza două drumuri comunale din județ. Alin Tișe: „Intervenim pentru a le aduce la un nivel optim”

Consiliul Județean (CJ) Cluj va prelua și moderniza două drumuri comunale.

CJ Cluj va prelua și moderniza peste 7 km de drumuri comunale din județ | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj va prelua în administrare două noi drumuri. Cu o lungime totală de 7,2 km, acestea sunt situate pe raza comunelor Căianu și Recea-Cristur

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare desfășurate joi, 26 februarie 2026, proiectul de hotărâre inițiat de președintele Alin Tișe cu privire la preluarea în administrare a două noi drumuri de interes local aflate pe raza comunelor Căianu și Recea-Cristur.

Este vorba de drumul comunal DC 43 care leagă DN16 de limita cu UAT Căianu și de drumul comunal DC 162, care face legătura între reședințele comunelor Recea-Cristur, Gârbou și Zalha (județul Sălaj).

Alin Tișe, președinte CJ Cluj: „Vom moderniza aceste două drumuri pentru a fi la un nivel optim”

„Preluăm în administrare noi drumuri comunale pentru a putea să intervenim prin realizarea de lucrări de întreținere sau modernizare, astfel încât să le aducem la un nivel optim din punct de vedere tehnic”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean.

În ceea privește drumul comunal DC 43, care leagă DN16 de comuna Căianu, în lungime de 2,4 km, Consiliul Județean Cluj intenționează să-l preia în baza unui protocol cu Primăria comunei Căianu, prin intermediul căruia forului județean să-i fie transferat, prin delegarea temporară pe o perioadă de cinci ani, dreptul de administrare a acestui drum.

Referitor la drumul comunal DC 162 Recea-Cristur - limită cu județul Sălaj, în lungime de 4,8 km, Consiliul Județean intenționează preluarea acestui sector de drum și includerea lui în rețeaua de drumuri județene aflată în administrare.

„Prin preluarea acestor drumuri comunale, în lungime totală de 7,2 km, Consiliul Județean Cluj urmărește asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne și, în acest fel, reducerea decalajelor de dezvoltare între mediul urban și cel rural. De asemenea, în urma modernizării drumurilor vizate se creează condițiile necesare pentru o mai bună mobilitate a populației și a bunurilor, respectiv eficientizarea activităților economice și a investițiilor din aceste zone”, se mai arată în comunicatul forului județean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: