Aeroportul Internațional Cluj a avut cea mai accentuată dinamică a traficului de pasageri din România, în ultimii 20 de ani

În ultimele două decenii, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut cea mai accentuată dinamică a traficului de pasageri din România.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a analizat rezultatele înregistrate in cursul anului precedent de întreprinderile publice aflate sub autoritatea forului administrativ județean.

În acest context, în ceea ce privește Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, statisticile au relevat faptul că în 2025 a fost atins cel mai ridicat nivel al traficului de pasageri, fiind înregistrați peste 3,58 milioane de pasageri. Acest nivel record e rezultatul unei creșteri cu aproximativ 10% față de anul 2024, când au fost înregistrați 3,26 milioane.

„Aceste rezultate foarte bune reconfirmă rolul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj de hub aerian regional de importanță strategică, dar și de motor major de dezvoltare economică și socială, la nivelul întregii Transilvanii. Datele înregistrate confirmă, totodată, că implicarea Consiliului Județean în modernizarea acestui obiectiv aeronautic a reprezentat o decizie corectă, cu beneficii semnificative și durabile pentru clujeni, și nu numai. În același timp, evoluția din ultimii douăzeci de ani evidențiază cea mai accentuată dinamică a traficului de pasageri din România, consolidând poziția aeroportului clujean de lider național în rândul aeroporturilor regionale”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat transmis marți, 27 ianuarie 2026 de forul județean.

Zborurile preferate la Aeroportul Internațional Cluj

Creșteri importante au avut loc și în ceea ce privește destinațiile regulate, cea mai frecventată rută operată fiind cea spre București Otopeni, cu aproximativ 367.000 de pasageri. În ceea ce privește destinațiile externe, cele mai frecvente rute au fost spre Italia, cu 607.000 de pasageri, urmate de Germania, cu 480.000 de pasageri și Spania, cu 421.000 de pasageri.

Rezultate notabile au fost înregistrate și pe segmentul zborurilor turistice de vacanță. Astfel, în anul 2025, traficul de pasageri pe curse charter a depășit 300.000 de persoane, în creștere cu aproximativ 17% față de anul anterior. În topul destinațiilor charter turistice, pe primul loc în preferințele pasagerilor s-a situat Hurghada (Egipt), cu aproximativ 98.000 de pasageri.

Ca urmare a modernizării continue a infrastructurii aeroportuare, Aeroportul Internațional Cluj este cotat, în acest moment, drept al doilea aeroport din România, după Aeroportul Otopeni, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al traficului de pasageri și al mișcărilor de aeronave, din totalul celor 17 aeroporturi românești. Aeroportul clujean deservește o arie de acoperire extinsă, de peste 4 milioane de locuitori, pe o rază de peste 200 de kilometri. Aproximativ 1 milion de persoane pot ajunge la aeroport în mai puțin de o oră cu mașina, iar circa 2,5 milioane în maximum două ore.

