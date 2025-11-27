CSM a dat aviz NEGATIV variantei actualizate a legii pensiilor speciale pentru magistrați

Consiliul Suprem al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, 27 noiembrie, variantei actualizate a proiectului reformei pensiilor pentru magistrați.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe proiectul privind pensiile magistraților. Avizul este consultativ. Guvernul poate continua procedura de adoptare a legii| Foto: Depositphotos.com





Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraților, potrivit unui comunicat oficial al CSM.

Noul proiect de lege cu privire la pensiile de serviciu ale magistraților a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.



Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată din 1 ianuarie 2026.

„Este nevoie de dialog între puterile statului. Am apreciat că este corect ca astăzi magistrații să-și exprime punctul de vedere. Este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam această opinie a CSM, că nu este de acord cu această reformă. Proiectul va merge pe traiectoria sa. Prin acest aviz, fiecare putere din stat a acționat cu bună credință și prin respect instituțional. Eu sper să intrăm într-o logică de normalitate, iar activitatea din justiție să se desfășoare cu celeritate, cu dezlegarea problemelor pentru cetățeni. Magistratura este o profesie deosebit de importantă în statul de drept, trebuie respectată”, a declarat Ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Ministrul de resort a fost întrebat când își va asuma guvernul răspundere în parlament, iar răspunsul a fost că speră că aceasta va fi făcută cât mai rapid, fără însă a înainta un termen.

Ministrul a fost întrebat când își va asuma guvernul răspundere în parlament, iar răspunsul a fost că speră că aceasta va fi făcută cât mai rapid, fără însă a înainta un termen.

Avizul este consultativ, iar emiterea era obligatorie, ceea ce permite guvernului să își asume răspunderea pe proiect.

Pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și reprezentanților judecătorilor și procurorilor, discuții care au înregistrat însă un eșec.



Magistrații solicitau ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.



Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: