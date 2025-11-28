Ultima zi pentru reforma pensiilor magistraților: România poate pierde sute de milioane de euro din fonduri PNRR

Vineri este ultima zi din termenul fixat de Comisia Europeană pentru adoptarea modificărilor la pensiile speciale. Mai multe jaloane restante din PNRR pot costa România 800 de milioane de euro.

O ședință de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraților ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele restante din cererea de plată numărul 3, care poate costa România 231 de milioane de euro.

Unul dintre cele mai dificile jaloane vizează reforma pensiilor magistraților, proiect pentru care premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul își va asuma răspunderea până la finalul acestei săptămâni.

Plenul CSM, reunit joi, a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Miză uriașă pentru România: 800 de milioane de euro ar putea fi pierdute

România încă nu a încasat integral toți banii de pe a treia cerere de plată din PNRR, ci doar 1,3 miliarde de euro. În schimb, circa 800 de milioane de euro sunt suspendate din cauza a trei jaloane cheie neîndeplinite.

Cele trei jaloane restante, pentru care fondurile au fost suspendate vizează:

*reforma pensiilor speciale ale magistraților

*operaționalizarea AMEPIP (super-agenția care controlează modul în care funcționează companiile cu capital de stat)

*reforma companiilor din Energie

Unul dintre cele mai însemnate jaloane se referă la reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Data limită pentru reforma pensiilor speciale a fost fixată pentru 28 noiembrie, iar ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, semnala că în joc sunt peste 230 de milioane de euro, bani din PNRR, pe care România îi poate pierde dacă nu vine cu o soluție în acest sens.

Alt jalon neîndeplinit constă în operaționalizarea Agenției pentru Monitorizare și Evaluarea a Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), super-agenția care controlează modul în care funcționează companiile cu capital de stat, adică firme cu cifre de afaceri însumate de sute de milioane de euro.

Selecția conducerii instituției trebuie să fie complet finalizată până pe 28 noiembrie, pentru ca România să poată primi 330 de milioane de euro din PNRR.

Cel de-al treilea jalon neîndeplinit de România se referă la reforma guvernanței companiilor din subordinea Ministerului Energiei, cu o valoare de 227 milioane euro.

