Parcul Central din Apahida, ÎNCHIS temporar. Primar Cristina Belce: „Tăiem copacii cu risc de prăbușire”.

Parcul Central din Apahida este închis temporar deoarece se efectuează lucrări de tăiere a unor copaci cu risc de prăbușire.

Parcul Central din Apahida va fi temporar închis, deoarece vor fi tăiați unii copaci care riscă să se prăbușească | Foto: Facebook, Cristina Belce

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce a anunțat că în Parcul Central din localitate este temporar închis, ca urmare a lucrărilor de tăiere a unor arbori bătrâni identificați cu risc major de prăbușire.

„În urma analizei efectuate de specialiști, s-a constatat că o parte dintre arbori prezintă degradări avansate și afectări structurale, motiv pentru care îndepărtarea lor este imperativă. Siguranța cetățenilor reprezintă prioritatea noastră, iar măsura este una strict preventivă, pentru a evita incidente nedorite”, a transmis Cristina Belce, întro postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului, lucrările au ca obiectiv amenajarea unui spațiu verde mai sigur și mai bine adaptat nevoilor comunității din Apahida.

