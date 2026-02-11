Recensământul traficului din Cluj costă aproape 1 mil. lei. Alin Tișe: „Cunoașterea este esențială”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj va plăti 900.000 de lei pentru realizarea unui recensământ pentru întreaga rețea de drumuri pe care le are în administrare.

Recensământul traficului din județul Cluj va costa aproximativ 1 mil. lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Recensământul traficului rutier pe drumurile județene va fi realizat pentru întreaga rețea de drumuri pe care le are în administrare Consiliul Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj a scos la licitație serviciile de realizare a Recensământului General de Circulație pe anul 2026, ce urmează a se derula pe întreaga reţea de drumuri judeţene aflate în administrare, în lungime cumulată de circa 1.300 de km.

Serviciile de înregistrare a circulației rutiere vizează măsurarea a doi indicatori de circulație, cu rol în identificarea cât mai exactă a dinamicității evoluției traficului rutier: numărul de vehicule care trec printr-o secțiune de drum, într-o anumită perioadă de timp, respectiv tipologia acestora.

Alin Tișe: „Cunoașterea traficului din Cluj este esențială”

Operatorul câștigător al licitației va trebui să deruleze operațiunea de recenzare a circulației folosind metoda înregistrării manuale. În speță, vor fi organizate nu mai puțin de 98 de posturi de recenzare, amplasate pe 57 de drumuri județene. În cadrul acestora, persoanele desemnate vor avea sarcina să identifice și să încadreze vehiculele în 12 categorii principale, care variază de la biciclete și autovehicule, până la autocamioane și vehicule cu tracțiune animală.

„Cunoașterea în detaliu a caracteristicilor traficului pe rețeaua de drumuri județene a Clujului, cea mai extinsă rețea administrată de un consiliu județean din România, este absolut esențială pentru activitatea noastră. Aceste date ne permit să fundamentăm cât mai riguros și să prioritizăm investițiile destinate modernizării infrastructurii rutiere. Totodată, ne sprijină în clasificarea corectă a drumurilor pe niveluri de viabilitate, în vederea stabilirii ordinii intervențiilor de deszăpezire. Nu în ultimul rând, acest instrument de analiză ne oferă o imagine clară asupra impactului investițiilor de sute de milioane de euro realizate de noi până în prezent”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Aproape 1 milion de lei pentru recensământul traficului din Cluj

Valoarea estimată a serviciilor de realizare a Recensământului General de Circulație este de 900.000 de lei, operatorii interesați pot înainta ofertele până în data de 18 februarie 2026, ora 15.00.

Înregistrarea circulației rutiere se efectuează periodic, o data la cinci ani, și are ca scop determinarea repartiției și evoluției în timp a traficului de vehicule, de marfă și de persoane pe rețeaua de drumuri publice.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: