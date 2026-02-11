U-BT Cluj-Napoca, calificare în play-off-ul EuroCup după o victorie categorică cu Aris Salonic

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în play-off-ul competiției masculine de baschet EuroCup, după ce a învins clar formația greacă Aris Salonic Betsson, scor 111-92 (31-21, 24-22, 28-22, 28-27), miercuri seara, în BTarena, în ultimul meci din Grupa A.

U-BT Cluj-Napoca, calificare în play-off-ul EuroCup / Foto: U-BT Cluj-Napoca- Facebook

''U'' a început foarte bine și a dominat jocul de la încept până la final, câștigând cu 19 puncte un meci decisiv.



De la campioana României s-au remarcat Iverson Molinar, cu 20 de puncte și 7 pase decisive, Karel Guzman, cu 19 p, 3 recuperări, 3 pd, Daron Russell, cu 19 p, 8 pd, Mitchell Creek, 16 p, 5 rec, Dusan Miletic, cu 11 p, 5 rec, și Trey Woodbury, 11 p, 4 rec, 4 pd.



Bryce Jones, fost jucător la ''U'', a fost MVP-ul oaspeților, cu 24 p, 9 rec, 9 pd, Arnoldas Kuboka s-a remarcat cu 18 p, Danilo Andjusic, cu 12 p, Ronnie Harrell, 11 p, 3 rec, și Amine Noua, 11 p, 8 rec.



U-BT Cluj s-a clasat pe locul 6 în Grupa A și va juca în play-off cu ocupanta locului al treilea din Grupa B. (Agerpres)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: