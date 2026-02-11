Victorie pentru „U” Cluj în meciul cu FC Oțelul Galați. „Studenții” se califică în sferturile Cupei României

FC Universitatea Cluj s-a calificat în sferturile Cupei României, după victoria obținută pe teren propriu, miercuri seara, 11 februarie 2026, cu scor 2-0.

FC Universitatea Cluj s-a calificat în sferturile Cupei României / Foto: FC Universitatea Cluj- Facebook

Astfel, echipa lui Bergodi a terminat pe primul loc în grupa C a Cupei României, cu 7 puncte. „Șepcile Roșii s-au impus în fața celor de la Oțelul Galați, și au câștigat cu 2-0 acasă, pe Cluj Arena. Golurile partidei au fost înscrise de Lukic, care a deschis scorul în minutul 52, profitând de o fază bine construită de echipa sa, și de Coubis, care a stabilit rezultatul final în minutul 67, după o acțiune rapidă ce a surprins defensiva adversă.

Surpriza grupei a fost Metalul Buzău, care după victoria scor 1-0 cu Sepsi Sfântul Gheorghe s-a calificat de pe locul al doilea în grupa cu Universitatea.

