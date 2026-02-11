Andrei Cordea, primele reacții după ieșirea de la Comisia de Disciplină și Etică!

Andrei Cordea (26 de ani) a fost eliminat la finalul meciului dintre CFR Cluj şi Universitatea, încheiat 3-2.

Andrei Cordea, sărbătorind victoria cu Universitatea Cluj / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Mijlocaşul CFR-ului a văzut cartonaşul roşu pentru injurii aduce băncii tehnice adverse şi a provocat reacţia violentă a lui Cristiano Bergodi de la finalul partidei.

Cazul său a ajuns astăzi pe masa Comisiei de Disciplină de la FRF. Fotbalistul grupării din Gruia a stat de vorbă cu jurnaliştii prezenţi la finalul şedinţei.

„O lecţie pentru mine. Am discutat cu dânşii, le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat. Au fost şi filmuleţele. Am ieşit cu capul sus de aici. Am învăţat de la ei ca de la nişte părinţi care îmi vor binele.

Mi-au spus lucruri adevărate. Felul în care au vorbit cu mine m-a făcut să înţeleg că îmi vor doar binele. Am avut greşelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta e.

Nu ştiu ce decizie va fi. Eu le-am explicat punctul meu de vedere, apoi i-am ascultat şi pe ei. Am ieşit cu capul sus. E normal să-mi aştept decizia, dar cel mai important e că am învăţat ceva şi nu o să mai fac asta niciodată.

Poate că nu trebuia să răspund când am fost provocat. Ştiu ce am de făcut pe viitor. Important e să fiu sănătos, să mă ţină Dumnezeu puternic şi o să fie bine. Nu o să mai fac aceste greşeli niciodată. Îmi pare rău pentru toată lumea.

I-am dat un mesaj domnului Bergodi. I-am explicat că n-am avut nicio treabă cu dânsul. A fost o discuţie între Mister şi mine. Bineînţeles, începută de la el, dar asta e. Am iertat tot, sper să mă ierte şi ei.

Suntem în acelaşi oraş şi nu vreau să mă feresc de dânşii dacă mă întâlnesc pe stradă. Domnul Bergodi nu mi-a răspuns la mesaj”, a spus fotbalistul CFR-ului la finalul şedinţei.

În cazul lui Cristiano Bergodi, Comisia a decis amânarea pronunţării pentru săptămâna viitoare.

