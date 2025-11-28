Bolojan, despre pensiile magistraților: „Este nevoie de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți. Anii de contribuție trebuie să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii”

Guvernul s-a reunit, vineri, în ședință extraordinară, pentru a adopta proiectul de modificare a pensiilor magistraților și rectificarea de buget. „Anii de contribuție trebuie să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii”, spune premierul Ilie Bolojan.

Bolojan, despre pensiile magistraților: „Anii de contribuție trebuie să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii”|Foto: Guvernul româniei - Facebook

Guvernul va aproba, vineri, într-o ședință extraordinară proiectul privind pensiile magistraților.

„Avem câteva puncte importante pe ordinea de zi, iar unul se referă la proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, iar celelalte sunt legate de rectificarea de buget și de rectificarea bugetului asigurărilor sociale anul acesta.

Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte:

*accesarea fondurilor europene

*de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți: o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu

*baze sustenabile pentru sistemul de pensii în anii următori

Anii de contribuție trebuie să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii”, a declarat premierul Ilie Bolojan în deschiderea ședinței de Guvern, potrivit informării publicate pe pagina de Facebook.

Astfel, conform proiectului, pensia magistraților este stabilită la 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare crește la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție majorată de la 10 la 15 ani.

„Elemenetele de bază ale acestui proiect sunt lgeate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 la 35 de ani și creșterea vârstei de pensionare de la 48 – 50 de ani la 65 de ani, într-o perioadă de tranzișie de aproximativ 15 ani.

Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului”, a adăugat Bolojan.

Potrivit premierului, proiectul va fi prezentat săptămîna viitoare în Parlament:

„Cel mai probabil marți, în 2 decembrie, vom finaliza procedura prin prezentarea în Parlament, după ce vom primi eventualele amendamente de la parlamentari”, a explicat Ilie Bolojan.

Consiliul Suprem al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, 27 noiembrie, variantei actualizate a proiectului reformei pensiilor pentru magistrați.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele restante din cererea de plată numărul 3, care poate costa România 231 de milioane de euro.

