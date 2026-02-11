Biblioteca „Octavian Goga” și strada Radu Gyr, pe lista de schimbare. „Legea Vexler” lovește Clujul.

„Legea Vexler”, care vizează combaterea antisemitismului și xenofobiei, vine cu o serie de provocări pentru Cluj după ce o asociație a cerut schimbarea numelui Bibliotecii Județene „Octavian Goga” și a străzii Radu Gyr.

Ce se întâmplă cu Biblioteca „Octavian Goga" și strada Radu Gyr? Numele ar putea fi schimbate

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului din Arad a solicitat autorităților din Cluj schimbarea denumirii străzii Radu Gyr și a Bibliotecii Județene „Octavian Goga”.

Asociația invocă prevederile „Legii Vexler”, care interzice promovarea persoanelor asociate cu regimuri totalitare sau implicate în crime împotriva umanității.

Concret, Legea 241/2025 prevede pedepse mai dure pentru constituirea, sprijinirea sau aderarea la organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare sau plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârșirea infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, precum și la persoanele care au făcut parte din conducerea statutară a unei organizații al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanțe penale internaționale.

De asemenea, se interzice acordarea numelor acestor persoane unor străzi, instituții sau alte obiective publice.

Ce se întâmplă cu Biblioteca „Octavian Goga” și strada Radu Gyr? Numele ar putea fi schimbate

De altfel, în trecut, au mai fost înregistrate inițiative de schimbare a numelul străzii Radu Gyr din Cluj-Napoca.

În primăvara lui 2025, printr-o scrisoare deschisă, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, cerea schimbarea denumirii străzii Radu Gyr.

Acum, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului din Arad invocă noul cadrul legislativ și solicită schimbarea numelui Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, dar și a străzii Radu Gyr.

Decizia, în atenția Ministerului Culturii

Consiliul Județean Cluj a primit solicitarea asociației, iar cererea a fost înaintată Ministerului Culturii, în acest caz fiind necesară o decizie națională. Schimbarea numelui unei instituții de cultură nu revine administrației județene, arată Radu Radiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

„Referitor la adresa formulată, pot spune că în acest caz nu depinde de Consiliul Județean să decidă dacă un poet sau un om politic, precum este cazul lui Octavian Goga, a colaborat cu un anumit regim sau nu.

Am făcut o adresă la în acest sens la Ministerul Culturii, pentru că o astfel de decizie trebuie luată la nivel național.

Solicitarea a fost înregistrată, iar în consecință am formulat o solicitare către minister, fiind necesară o decizie națională”, a declarat pentru monitorulcj.ro vicepredintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Strada Radu Gyr

Solicitarea asociației, prin care se cere schimbarea denumurii străzii Radu Gyr, pe motiv că aceasta contravine OUG nr. 31/2002 și Legii nr. 241/2025, a fost înregistrată la începutul lui ianuarie 2026 și a rămas în atenția Primăriei Cluj-Napoca pentru analiză și decizie viitoare.

După cum arată administrația locală, pe rolul Tribunalului Galați se află deja un dosar (Dosarul nr. 636/121/2025) ce vizează obligarea Consiliului Local Cluj-Napoca privind adoptarea unei hotărâri de schimbare a denumirii străzii ,,Radu Gyr".

Conform Ordonanţei nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, atribuirea sau schimbarea de denumiri, se face de către consiliile locale. Totodată, conform legii, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură, ori schimbarea unor astfel de denumiri, pot fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană.

„Momentan nu există inițiat proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Radu Gyr”, se arată în răspunsul oferit monitorulcj.ro de Primăria Cluj-Napoca. De altfel, având în vedere litigiul aflat pe rolul Tribunalului Galați, până la dispunerea unei hotărâri judecătoreşti definitive, nu pot fi luate măsuri administrative în vederea schimbării denumirii străzii „Radu Gyr”, arată sursa citată.

Forma finală a legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei a fost adoptată de Parlament în decembrie 2025.

