Gazonul de pe Cluj Arena arată excelent cu câteva ore înainte de meciul Universității Cluj!

Universitatea Cluj va disputa pe teren propriu miercuri, de la ora 20:00, ultimul meci din faza grupelor Cupei României, împotriva celor de la Oțelul Galați.

Gazonul de pe Cluj Arena arată impecabil înaintea meciului din Cupă / Foto: Alin Tișe Facebook

În mai puțin de trei ore, ardelenii vor disputa ultima etapă din cadrul grupelor Cupei României, pe teren propriu, contra celor de la Oțelul Galați.

Ardelenii au obținut o victorie și o remiză până acum, astfel că au nevoie de un succes pentru a avea garantat locul în faza următoare a competiției. Pentru asta, însă, Nistor și compania au nevoie și de un gazon impecabil miercuri seară.

Gazonul de pe Cluj Arena arată impecabil înaintea meciului / Foto: Alin Tișe Facebook

Din imaginile postate de Alin Tișe pe Facebook, gazonul de pe cel mai mare stadion al orașului se prezintă în condiții perfecte, cu toate că la Cluj au fost temperaturi neprielnice fotbalului, dovadă că terenul celor de la CFR Cluj s-a prezentat marți seară în condiții modeste la meciul contra Rapidului.

Gazonul de pe Cluj Arena arată impecabil înaintea meciului / Foto: Alin Tișe Facebook

Alb-negrii nu vor putea conta la acest meci pe Cristiano Bergodi (61 de ani), suspendat în urma cartonașului roșu încasat în ultimul meci. În locul său, pe bancă va fi Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund al echipei.

