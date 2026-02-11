  • Flux RSS
Sport

Conducerea CFR-ului îi face pe plac lui Pancu! Ardelenii au transferat un nou atacant.

CFR Cluj a anunţat transferul atacantului Nicolae Sula (19 ani).

Nicolae Sula, noul jucător al CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook Nicolae Sula, noul jucător al CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

Formaţia din Gruia a bătut palma cu un nou jucător, la mai puţin de 24 de ore după ce echipa s-a calificat în faza următoare a Cupei României. 


 

La Cluj ajunge Nicolae Sula, fotbalist crescut de Zimbru Chişinău.


„Bine ai venit, Nicolae Sula! CFR-işti, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae Sula este noul nostru atacant!

În vârstă de 19 ani, Nicolae şi-a început parcursul la nivel de juniori la cunoscuta formaţie din Republica Moldova, Zimbru Chişinău, unde şi-a demonstrat calităţile, iar ulterior a făcut pasul către echipa din Slovacia, Dunajska Streda, unde a evoluat pentru formaţiile de tineret.


La nivel internaţional, tânărul atacant a bifat numeroase convocări la toate reprezentativele de juniori ale Republicii Moldova.

Îi urăm mult succes în tricoul alb-vişiniu şi cât mai multe reuşite alături de CFR Cluj!”, au scris ardelenii pe pagina oficială de Facebook.


