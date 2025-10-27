Cinci destinații noi de pe Aeroportul Internațional Cluj. Unde poți zbura?

Odată cu debutul sezonului de iarnă, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunță cinci noi rute internaționale.

Cinci destinații noi sunt disponibile de pe Aeroportul Internațional Cluj | Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale de destinații, pentru sezonul de iarnă 2025-2026, cu cinci noi rute internaționale spre:

Marrakesh (Maroc)

Stockholm Skavsta (Suedia)

Billund (Danemarca)

Tel Aviv (Israel)

Oslo Sandefjord Torp (Norvegia).

Astfel, odată cu debutul sezonului de iarnă, pasagerii pot călători de pe aeroportul clujean spre Marrakesh, prin zborurile directe Wizz Air, care au demarat în 26 octombrie 2025, cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

De astăzi, 27 octombrie 2025 au demarat de asemenea, zborurile spre Stockholm Skavsta și Billund, operate cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele luni și vineri și zborurile spre Tel Aviv, operate cu 3 frecvențe pe săpămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Din 28 octombrie 2025 Wizz Air va opera și zborurile spre Oslo Sandefjord Torp cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Zborurile spre destinațiile Marrakesh și Oslo Sandefjord Torp sunt operate în premieră absolută pe aeroportul clujean, iar referitor la zborurile spre Stockholm Skavsta, Billund și Tel Aviv, aceastea au mai fost operate în anii trecuți.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj își consolidează astfel poziția de lider regional pe piața aeroporturilor din România și le oferă călătorilor din Cluj și din întreaga regiune Transilvania oportunitatea de a explora cinci dintre cele mai atractive orașe din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat: „Prin aceste 5 noi rute marcate astăzi, deschidem oportunităţi suplimentare pentru mediul de afaceri, pentru turism, dar şi pentru clujenii care îşi doresc o conectivitate mai bună cu Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Este o dovadă clară că strategia noastră de dezvoltare şi investiţiile realizate dau roade, iar performanţa Aeroportului Internaţional Cluj rămâne una de nivel european. Continuăm să susţinem extinderea şi modernizarea aeroportului, astfel încât judeţul Cluj să rămână un reper de excelenţă şi dezvoltare pentru întreaga regiune de Nord-Vest.”

David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, a transmis următoarele: „Extinderea rețelei de rute rămâne în continuare o permanentă preocupare a managementului aeroportuar, iar colaborarea noastră de peste 18 ani cu Wizz Air, a permis lansarea celor 5 noi destinaţii spre tot atâtea noi ţări. Noile rute operate în premieră absolută Marrakesh și Oslo Sandefjord Torp precum și reluarea celor operate anterior - Stockholm Skavsta, Billund și Tel Aviv – sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun de a răspunde nevoilor crescute de călătorie ale pasagerilor și de a susține consolidarea poziţiei de principal aeroport regional al României.”

„Sunt bucuroasă de această nouă extindere a rețelei Wizz Air pentru sezonul de iarnă la Cluj-Napoca – este un sentiment minunat să văd cum România este conectată la atât de multe destinații noi și diverse. Fiecare rută reprezintă o legătură între culturi, familii, prieteni, dar și o oportunitate de a împărtăși momente memorabile cu pasagerii noștri”, a declarat Ioana Seghete, însoțitoare de zbor la baza din Cluj-Napoca și ambasadoare de brand WIZZ în România. „Ca însoțitoare de zbor și ambasadoare de brand, mă simt mândră să iau parte la eforturile de extindere ale Wizz Air la Aeroportul Cluj. Să zburăm împreună în acest nou sezon și să transformăm fiecare zbor într-o experiență de neuitat!”

Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, a spus: „Suntem încântați să continuăm extinderea rețelei din România în acest sezon de iarnă, inclusiv la baza noastră din Cluj-Napoca. Această nouă etapă de dezvoltare reflectă angajamentul nostru ferm de a îmbunătăți conectivitatea pentru familiile care călătoresc pentru a-i vizita pe cei dragi, dar și de a extinde numărul destinațiilor de vacanță. Suntem mândri să sprijinim dezvoltarea locală și să oferim pasagerilor clujeni oportunități și mai convenabile de a explora Europa. Rămânând fideli viziunii noastre «Customer First Compass», ne concentrăm pe o creștere sustenabilă, menținând totodată fiabilitatea, eficiența și calitatea serviciilor care definesc fiecare călătorie cu Wizz Air”.

Marrakesh supranumit adesea „Orașul Roșu” datorită clădirilor sale construite din cărămizi de argilă de culoare roșiatică – o caracteristică distinctivă a arhitecturii sale – este o destinație fascinantă, un amestec vibrant de culori, arome și sunete, unde tradiția se împletește armonios cu modernitatea. Aeroportul Marrakesh Ménara reprezintă al doilea cel mai aglomerat aeroport din Maroc și se află la 6 km de centrul orașului. Marrakesh este considerat un important centru pentru turism, unde se regăsesc cele mai importante obiective turistice, precum: Medina – orașul vechi fortificat, Jemaa el Fnaa – piața centrală a orașului, un loc de o efervescență continuă, Palatul Bahia, care impresionează prin eleganță și rafinament, Grădinile Majorelle, Moscheea Koutoubia – simbolul Marrakesh-ului și multe alte obiective turistice de interes.

Stockholm, capitala Suediei, este considerat Perla Scandinaviei și principala bijuterie a Europei de Nord. Orașul este situat pe paisprezece insule verzi, scăldate de apele Mării Baltice. Istoria orașului datează de aproape opt secole, iar în acest timp orașul a devenit o adevărată comoară, unde muzeele și galeriile antice, bisericile și palatele alternează cu parcurile înflorite și piețele pietruite. Aeroportul Stockholm Skavsta este al 4-lea ca mărime din Suedia și este situat la 100 km sud de Stockholm.

Billund este un oraș situat în Iutlanda, Danemarca. Este cel mai bine cunoscut ca locul de naștere al Grupului Lego și locația Legoland Billund, un popular parc de distracții. Pe lângă Legoland, Billund oferă o gamă largă de atracții și facilități pentru vizitatori, inclusiv muzee, centre comerciale și restaurante. Orașul găzduiește și Aeroportul Billund, ceea ce îl face un centru de călătorie convenabil pentru cei care vizitează regiunea. Billund oferă o atmosferă fermecătoare și prietenoasă cu familia, făcându-l o destinație excelentă pentru turiștii care doresc să exploreze lumea Lego și să se bucure de o varietate de activități. Aeroportul se află la doar 4 km de orașul Billund.

Tel Aviv este o destinație urbană vibrantă, situată pe coasta Mării Mediterane, care îmbină perfect modernitatea cu tradiția și cultura cu inovația. Este un oraş al superlativelor, având statut de patrimoniu mondial UNESCO datorită culturii, arhitecturii şi istoriei sale, fiind la cumpăna dintre Occident şi Orient. Oraşul oferă astfel o diversitate de obiective turistice, de la muzee, galerii de artă până la locuri bine conservate de mii de ani, fiind ales şi ca destinaţie turistică în special pentru plajele sale minunate. Aeroportul din Tel Aviv este situat la aproximativ 15 km de oraş.

Oslo, capitala Norvegiei vă invită să descoperiți cele mai mari atracții, cum ar fi: Parcul de sculptură Vigeland, Muzeul Norvegian de Istorie Culturală, Muzeul Navelor Vikinge, Muzeul Navelor Polare Fram, Cetatea și Castelul Akershus și Opera Națională din Oslo. Înconjurat de munți și mare, acest oraș compact, plin de cultură și divertisment, este singura capitală europeană în care se poate merge în drumeții, se poate face canotaj, schia și naviga fără a părăsi deloc orașul. Aeroportul Oslo Sandefjord Torp este situat la aproximativ 110 km Sud-Vest de capitala Oslo.

