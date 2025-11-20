Conexiune directă Cluj – Oslo, de pe Aeroportul Cluj. David Ciceo: „Noile rute răspund cererii tot mai mari din partea pasagerilor pentru destinații nordice”.

Zboruri în premieră absolută spre o nouă destinație de top: Conexiune directă de pe Aeroportul Internațional Cluj spre capitala Norvegiei, din vara lui 2026.

Conexiune directă Cluj – Oslo, de pe Aeroportul Cluj. David Ciceo: „Noile rute răspund cererii tot mai mari din partea pasagerilor pentru destinații nordice"

Compania aeriană Norwegian se extinde și va opera în premieră absolută zboruri directe spre Oslo Gardermoen de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și Consiliul Județean Cluj anunță extinderea operațiunilor companiei aeriene Norwegian Air Shuttle ASA la Cluj-Napoca, care va opera zboruri în premieră absolută spre Oslo Gardermoen, începând din sezonul de vară al anului 2026.

Conexiune directă Cluj – Oslo, de pe Aeroportul Cluj. David Ciceo: „Noile rute răspund cererii tot mai mari din partea pasagerilor pentru destinații nordice”

Începând din 20 iunie 2026, compania aeriană Norwegian va conecta orașul Cluj-Napoca cu capitala Norvegiei, Oslo, prin intermediul zborurilor spre cel mai mare aeroport din această țară, Oslo Gardermoen.

Zborurile vor fi operate cu 2 frecvenţe săptămânale, în zilele de marți și sâmbătă, oferind astfel pasagerilor din întreaga Transilvanie o oportunitate excelentă de a călători rapid și convenabil spre Scandinavia.

Biletele sunt disponibile deja pe site-ul companiei aeriene www.norwegian.com.

Zboruri directe Cluj – Oslo, cu două frecvențe săptămânale, din 20 iunie 2026, de pe Aeroportul Internațional Cluj|Sursa: airportcluj.ro

„Extinderea operațiunilor Norwegian pe ruta Cluj-Napoca – Oslo Gardermoen este o realizare foarte importantă pentru aeroportul nostru, care vine la doar 2 luni de când Norwegian a anunțat operarea zborurilor spre Copenhaga, capitala Danemarcei. Aceste destinații răspund cererii tot mai mari din partea pasagerilor pentru destinații nordice. Parteneriatul cu Norwegian aduce noi oportunități atât pentru turismul de incoming, cât și pentru pasagerii care călătoresc în scop turistic, de afaceri sau familial”, a declarat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Conexiuni multiple spre țările scandinave prin hub-ul Oslo Gardermoen

„Această nouă conexiune aeriană pe ruta Cluj-Napoca – Oslo Gardermoen oferă oportunități semnificative atât pentru mediul economic, cât și pentru cel academic și turistic.

Clujul devine astfel mai accesibil pentru investitorii din Scandinavia – o regiune cu o economie puternică și orientată spre inovație, iar astfel, clujenii vor avea acces mai facil la una dintre cele mai dinamice zone ale Europei de Nord. Această realizare reprezintă nu doar consolidarea poziției aeroportului ca principal pol aerian al Transilvaniei, ci și o confirmare a încrederii pe care operatorii aerieni internaționali o acordă potențialului economic și turistic al județului Cluj și al regiunii”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Prin noua conexiune directă, pasagerii care aleg să zboare de pe Aeroportul Internațional Cluj spre hub-ul Oslo Gardermoen, pot beneficia de multiple conexiuni spre țările scandinave și baltice, prin intermediul companiilor Norwegian și Wideroe, din rețeaua Aeroportului Internațional Oslo Gardermoen (OSL) – cel mai mare aeroport din Norvegia, cu peste 26 milioane de pasageri transportați în anul 2024.

Aeroportul este situat la aproximativ 40 km nord de capitala Oslo și servește ca hub principal pentru compania aeriană Norwegian. Aeroportul Oslo a fost recunoscut drept cel mai punctual aeroport din lume în luna mai a acestui an, conform celui mai recent raport global privind performanța în timp al companiei de analiză a aviației Cirium.

Oslo – istorie, artă și obiective turistice importante

Oslo – capitala Norvegiei, este centrul comerțului, industriei bancare, industriei și transportului maritim norvegian.

Compania aeriană Norwegian se extinde și va opera în premieră absolută zboruri directe spre Oslo Gardermoen de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj|Sursa: airportcluj.ro

Oslo este considerat capitala picturii în ulei, a sculpturii și a teatrului, fiind un oraș plin de artă. De asemenea, Oslo este locul unde se decernează Premiul Nobel pentru Pace, iar ceremonia anuală de premiere are loc la Primăria orașului.

Printre obiectivele turistice care merită vizitate se regăsesc: Parcul de Sculpturi Vigeland, Galeria Națională, Fortăreața Akershus, Muzeul Fram, Palatul Regal și Catedrala din Oslo.

Ruta Cluj-Napoca – Copenhaga, o realizare importantă pentru Aeroportul Internațional Cluj

De asemenea, începând din 28 iunie 2026, compania aeriană Norwegian va conecta pentru prima dată orașul Cluj-Napoca cu capitala Danemarcei, Copenhaga.

Astfel, noua companie aeriană va opera din sezonul de vară 2026, zboruri spre două dintre cele mai așteptate capitale scandinave: Oslo (Norvegia) și Copenhaga (Danemarca) de pe Aeroportul Internațional Cluj.

„Programul de vară pentru 2026 este pregătit și suntem mândri să prezentăm o rețea atractivă și cuprinzătoare de rute, cu și mai multe zboruri directe din întreaga regiune nordică. De asemenea, ne consolidăm oferta cu câteva noi rute directe din Danemarca, Suedia și Finlanda.

Vara viitoare, compania aeriană Norwegian va opera o rețea extinsă cu 129 de destinații, în timp ce Widerøe continuă să deservească o serie de aeroporturi mai mici din Norvegia, asigurând conexiuni importante atât pe plan intern, cât și cu restul Europei”, a declarat Magnus Thome Maursund, Director Comercial Norwegian.

Rețea extinsă de rute în regiunea nordică, cu Norwegian

Norwegian este una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa, operând o rețea extinsă de rute în regiunea nordică, Europa continentală și destinații de vacanță din sudul Europei. Cu o flotă modernă și standarde ridicate de siguranță și confort, Norwegian oferă o experiență de călătorie convenabilă și eficientă pentru milioane de pasageri anual.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex. Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” își consolidează angajamentul de a rămâne un partener de încredere pentru comunitatea locală și pasagerii săi.

