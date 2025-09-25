Zboruri directe spre Copenhaga de pe Aeroportul Internaţional Cluj. David Ciceo: „Răspunde cererii mari pentru destinațiile nordice”.

O nouă companie aeriană va opera în premieră absolută zboruri directe spre Copenhaga de pe Aeroportul din Cluj.

O nouă companie aeriană va opera în premieră absolută zboruri directe spre Copenhaga de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj|Foto: Aeroportul Internațional Cluj

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță în premieră absolută noua oportunitate de călătorie prin intermediul companiei aeriene Norwegian Air Shuttle ASA (*Norwegian), care va opera zboruri spre Copenhaga, începând din sezonul de vară anului 2026.

Zboruri directe spre Copenhaga de pe Aeroportul Internaţional Cluj. David Ciceo: „Răspunde cererii mari pentru destinațiile nordice”.

Începând din 28 iunie 2026, compania aeriană Norwegian va conecta pentru prima dată orașul Cluj-Napoca cu capitala Danemarcei, Copenhaga.

Zborurile vor fi operate cu 2 frecvenţe săptămânale, în zilele de miercuri şi duminică, conform programului din tabelul următor, oferind astfel pasagerilor din întreaga Transilvanie o oportunitate excelentă de a călători rapid și convenabil spre Scandinavia.

„Ruta Cluj-Napoca - Copenhaga operată de compania Norwegian este o realizare foarte importantă pentru aeroportul nostru. Această dublă premieră – atât în ceea ce privește destinația cât și compania aeriană care o operează - răspunde cererii tot mai mari din partea pasagerilor pentru destinații nordice. Parteneriatul cu Norwegian aduce noi oportunități atât pentru turismul de incoming, cât și pentru pasagerii care călătoresc în scop turistic, de afaceri sau familial”, a declarat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Biletele sunt disponibile deja pe site-ul companiei aeriene www.norwegian.com.

Orarul de zbor reprezintă orele locale de aterizare/decolare şi poate suferi modificări|Sursa: Aeroportul Internațional Cluj

Prin noua conexiune directă, pasagerii care aleg să zboare de pe Aeroportul Internațional Cluj către Copenhaga, pot beneficia de mai mult de 80 de conexiuni internaționale oferite de compania Norwegian, din rețeaua Aeroportului Internațional Copenhaga (CPH) - unul dintre cele mai mari huburi din Europa de Nord, cu aproximativ 30 de milioane de pasageri înregistraţi în anul 2024. Aeroportul Internațional Copenhaga se află la aproximativ 8 km de centrul orașului.

„Această nouă conexiune aeriană pe ruta Cluj-Napoca – Copenhaga reprezintă un pas important în dezvoltarea rețelei de rute a aeroportului dar și un semn clar al deschiderii economiei locale către noi piețe și oportunități de business. Avem convingerea că această traiectorie ascendentă a Aeroportului Internațional Cluj va continua să aducă beneficii semnificative întregii comunități și va contribui la creșterea vizibilității județului nostru pe harta europeană”, a explicat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

City break într-unul dintre cele mai vibrante orașe ale Europei

Copenhaga, Capitala Danemarcei, este una dintre cele mai vibrante destinații ale Europei, potrivită pentru toate tipurile de călătorii. Printre atracțiile turistice se numără: Nyhavn – faimosul port istoric cu case colorate și restaurante cochete, Palatul Amalienborg – unul dintre cele mai reprezentative obiective arhitectonice daneze in stil rococo și reședința Familiei Regale Daneze, respectiv Grădinile Tivoli – unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume.

City break într-unul dintre cele mai vibrante orașe ale Europei|Foto: Aeroportul Internațional Cluj

Copenhaga este, de asemenea, recunoscută pentru calitatea vieții, infrastructura excelentă pentru biciclete și scena culinară inovatoare, cu restaurante premiate Michelin. Deși este o capitală cu peste un milion de locuitori, orașul are o atmosferă primitoare și intimă, ceea ce poate explica de ce Danemarca este renumită pentru conceptul său autentic de „hygge”.

„Suntem mândri să introducem primele noastre zboruri directe între Cluj-Napoca și Copenhaga – o rută nedeservită până acum. Această nouă conexiune nu numai că va facilita vizitarea familiei și a prietenilor de către numeroasele persoane cu legături între Transilvania și Danemarca, dar va crea și noi oportunități pentru turism și afaceri în ambele direcții. Din Copenhaga, pasagerii vor avea acces la peste 80 de destinații internaționale cu Norwegian, în timp ce călătorii din Scandinavia pot descoperi acum bogăția culturală și frumusețea Clujului și a regiunii Transilvaniei”, a declarat Sara Neergaard, Country Director pentru Norwegian în Danemarca.

Prin programul anunţat de operare al companiei Norwegian, noua destinaţie va asigura şi zboruri de conexiune pe ambele sensuri, spre marile capitale ale ţărilor nordice: în fiecare miercuri şi duminică, de la Cluj – Copenhagaşi de acolo mai departe, spre mai mult de 80 de destinaţii din Scandinavia, Europa şi Africa de Nord.

Norwegian conectează țările nordice de destinații europene cheie

Grupul Norwegian este o companie aeriană nordică de top, cu sediul central la Fornebu, în afara orașului Oslo, Norvegia. Compania are peste 8.200 de angajați și deține două dintre cele mai importante companii aeriene din țările nordice: Norwegian Air Shuttle și Widerøe Flyveselskap. Widerøe a fost achiziționată de Norwegian în 2024, cu scopul de a facilita călătoriile aeriene fără probleme în rețelele celor două companii aeriene.

Norwegian Air Shuttle, cea mai mare companie aeriană norvegiană, cu aproximativ 4.700 de angajați, operează o rețea extinsă de rute care leagă țările nordice de destinații europene cheie. În 2024, Norwegian a transportat 22,6 milioane de pasageri și a întreținut o flotă de 86 de aeronave Boeing 737-800 și 737 MAX 8.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: