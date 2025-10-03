Zborurile Cluj-Napoca – Billund revin, din octombrie, în rețeaua de rute a Aeroportului Internațional Cluj. Noi oferte spre hub-uri aeriene importante.

Una dintre cele mai aşteptate destinaţii revine în reţeaua de rute a Aeroportului „Avram Iancu”. Din octombrie, clujenii au conexiune directă spre Billund, dar și o nouă rută spre Istanbul. „An de an, de la Cluj, rețeaua de rute se îmbogățește”, spune Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional Cluj.

„Ruta Cluj-Napoca – Billund se va relua cu două frecvențe pe săptămână”, a anunțat, vineri, directorul de marketing al Aeroportului Internațional Cluj, Sorin Costaș, în cadrul conferinței dedicate Pilonilor de dezvoltare ai Clujului, desfășurate la FSPAC UBB.

Zborurile vor fi operate în fiecare luni și vineri, începând din 27 octombrie 2025, de compania aeriană Wizz Air.

Cluj-Billund, una dintre cele mai îndrăgite destinații pentru clujeni, revine pe Aeroportul Cluj

„Conexiunea cu mediul scandinav a fost una dintre cele mai apreciate.

Zborul va fi reluat de Wizz Air din debutul programului de iarnă: în aviație avem programul de vară și programul de iarnă, odată cu schimbarea orei în 26 octombrie, în săptămâna imediat următoare vom avea două frecvențe pe săptămână spre Billund”, a adăugat directorul de marketing din cadrul Aeroportului Cluj.

Cluj – Istanbul, o nouă rută

Clujul va dispune în curând de trei zboruri spre Istanbul: din 16 octombrie 2025, Anima Wings este a treia companie, după Turkish Airlines și Pegasus, care oferă zboruri directe de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Zboruri directe spre Copenhaga

Astfel, Clujul oferă conexiuni foarte bune către hub-uri aeriene precum Munchen, Varșovia, Zurich și Istanbul.

„De asemenea, din 28 iunie 2026, o nouă companie aeriană – Norwegian, va opera zborul spre Copenhaga, cu două frecvențe pe săptămână, cu posibilități de conectare din Copenhaga cu 60 de alte destinații din arealul scandinav dar și din Europa”, a mai adăugat Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj.

Aeroportul Cluj, pilon esențial în dezvoltarea regională

Aeroportul Internațional Cluj este principala poartă de intrare în județ, fiind un reper de bune practici în dezvoltare.

„În 2025, Aeroportul „Avram Iancu” va ajunge la 3,5 milioane de pasageri.

Este al treilea an în care aeroportul depășește trei milioane de pasageri într-un an calendaristic. Suntem singurul aeroport regional din România cu o astfel de performanță”, a explicat Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional Cluj.

Aeroportul clujean a continuat să investească în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, dar și în oferta de călătorii.

„An de an, de la Cluj, rețeaua de rute se îmbogățește. Avem în mod constant 10-11 operatori aerieni de zboruri regulate. Unii dintre aceștia fac și zboruri sezoniere, mai ales în perioada verii, sau charter turistice, iar rețeaua de destinație este între 55 și 65 de destinații”, a declarat Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional Cluj.

În ceea ce privește dinamizarea economică a regiunii, 30% din traficul de pasageri este reprezentat de sectorul de business.

„Rezultatele unei evaluări trimestriale asupra profilului pasagerilor ne arată că 30% dintre aceștia sunt călători pe segmentul business, ceea ce înseamnă că scopul călătoriei este unul de afaceri.

Circa 27% - 30% este reprezentat de trafic de pasageri în scop turistic, iar diferența este reprezentată de traficul românilor care călătoresc spre marea diasporă românească.

Acest 30% de trafic de pasageri în scop de business ne dă încrederea că Aeroportul Cluj își îndeplinește rolul său de catalizator pentru mediul de afaceri, motor de dezvoltare al întregului județ și pentru municipiul Cluj-Napoca”, a adăugat Sorin Costaș.

Spre exemplu, la nivel intern, zborurile între Cluj și București oferă o gamă tot mai diversificată: pe lângă Tarom, alte două companii – HiSky și AnimaWings – vin cu o ofertă de 10-14 zboruri pe săptămână, aproape câte 2 zboruri pe zi pentru fiecare dintre ele.

„Acest aspect contribuie la dezvoltarea relațiilor de business între Capitală și Capitala Transilvaniei”, potrivit directorului de marketing al Aeroprtului Cluj.

Potrivit estimărilor oficiale, Aeroportul Cluj poate atinge borna de 7 milioane de pasageri până în 2040.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex. Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” își consolidează angajamentul de a rămâne un partener de încredere pentru comunitatea locală și pasagerii săi.

