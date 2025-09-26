Operațiuni coordonate de manipulare digitală în favoarea comuniștilor, înaintea alegerilor din R. Moldova

În apropierea alegerilor parlamentare de duminică, moldovenii sunt nevoiți să facă față unor operațiuni sofisticate ale rețelelor de dezinformare.

În contextul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie 2025, Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a campaniilor de dezinformare și manipulare digitală.

Analiza realizată de asociația Funcky Citizens relevă o operațiune coordonată de manipulare digitală desfășurată pe platforma Facebook în sprijinul Partidului Comunist din Republica Moldova.

Analiza semnalează existența a 203 comentarii false generate de 160 de conturi fictive, create în perioada 15-20 septembrie 2025, cu scopul amplificării artificiale a postărilor partidului.

„Investigația noastră a relevat că aceste conturi folosesc identități furate, inclusiv fotografii trunchiate doar cu fețele oamenilor din poze mai mari pentru a evita detectarea prin motoarele de căutare, și aparțin în mare parte unor utilizatori din Rusia și Transnistria. Boții au desfășurat o campanie coordonată de atacuri împotriva președintei Maia Sandu, promovând narative de trădare națională și mesaje de delegitimare morală.

Am observat că operațiunea urmează un tipar temporal clar, cu activitate concentrată în timpul nopții, replicând tactici similare pe care le-am identificat anterior la Partidul Democrat Modern din Republica Moldova. Momentul de vârf al activității a avut loc pe 19 septembrie, când s-au creat 99 de conturi noi într-o singură zi”, arată analiza „Boții comuniști de la miezul nopții”, publicată joi de Funcky Citizens.

Propagandă online și denigrarea președintei Maia Sandu

Spre exemplu, pe pagina Partidului Comunist din Republica Moldova, în urma vizitei candidaților în raionul Cimișlia, boții au asaltat secțiunea de comentarii.

Pe lângă faptul că mulți dintre ei au distribuit același videoclip prin care o acuză pe Maia Sandu că ar amenda pensionarii din Găgăuzia pentru sumele primite prin schemele lui Șor, pe care aceștia le consideră un fel de ajutor social, nu corupere, mesajul a fost folosit ca element de propagandă pentru a o portretiza pe Sandu drept cinică și lipsită de compasiune.

Aceștia au promovat o campanie coordonată de denigrare la adresa președintei, folosind limbaj insultător și sexist („monstru în fustă”, „impotentă la putere”), narative de trădare națională („a vândut țara”), de represiune împotriva cetățenilor, precum și formule de delegitimare morală și emoțională („creatură rece fără inimă”).

„Utilizarea boților în perioada preelectorală reprezintă o amenințare serioasă la adresa integrității procesului democratic. Aceste operațiuni de manipulare digitală nu doar că distorsionează percepția publică asupra candidaților, dar subminează și încrederea cetățenilor în sistemul electoral în ansamblu”, potrivit analizei citate.

Rusia acționează prin ample metode de manipulare folosind diverse platforme online într-o nouă etapă a „războiului digital”, cu scopul de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova.

