Zeci de arestări în urma perchezițiilor desfășurate în Republica Moldova, în ultima săptămână de dinaintea alegerilor. Rețea de sabotaj a spionajului militar rus, destructurată. 

Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat, luni, 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală.

În urma unei ample acțiuni de percheziții, care au avut loc atât la actori antrenați cât și în penitenciare, fiind vizate de altfel persoane fizice și sedii de partide, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie, în timp ce fostul președinte Igor Dodon acuză o acțiune de intimidare a opoziției, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.ro

„Începând din luna iulie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu alte agenții, investighează pregătirea unor tulburări masive. În urma perchezițiilor efectuate, 74 de persoane au fost arestate” luni, a declarat procurorul-șef al acestei instituții, Victor Furtună.

La rândul său, consilierul pentru securitate națională al președintei Maia Sandu, Stanislav Secrieru, a afirmat că a fost „destructurată o rețea susținută de GRU”, serviciul de informații militare rus, rețea în cadrul căreia „peste 100 de moldoveni au fost pregătiți în Serbia de instructori ruși în tactici violente împotriva poliției și folosirea armelor de foc”.

Organizarea și coordonarea liniilor de activitate conform planului FSB de destabilizare a R. Moldova|Sursa: politia.md

„Misiunea lor: organizarea de violențe pre- și post-electorale. 74 de indivizi au fost arestați și cooperează cu autoritățile”, a adăugat consilierul prezidențial, într-un mesaj pe rețeaua socială X.

Potrivit Parchetului de la Chișinău, majoritatea celor arestați au vârste cuprinse între 19 și 45 de ani și fiecare ar fi primit o sumă de 400 de euro. „S-a descoperit că erau afiliați unor partide politice sau grupări infracționale”, a spus la rândul său șeful poliției, Viorel Cernăuțeanu.

Implicarea Rusiei în Moldova

Forțele de securitate din Republica Moldova au anunțat anterior că au efectuat peste 250 de percheziții în cadrul unui dosar penal pentru „pregătirea de tulburări masive și acțiuni destabilizatoare, coordonate din Federația Rusă de către elemente criminale” la alegerile legislative ce vor avea loc duminică.

Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziții, care au avut loc de asemenea în centre de detenție și închisori, a menționat poliția într-un comunicat.

Conform autorităților, în spatele actorilor se află grupări coordonate din Federația Rusă. Aceștia erau coordonați prin grupuri de Telegram privind modul diseminării informațiilor false și a propagandei. Ulterior, aceștia erau recompensați prin ruble, care erau convertite în online, notează Presshub.ro

Într-unul dintre dosare, suspecții ar fi primit bani prin aplicația băncii ruse aflate sub sancțiuni internaționale „Promsvyazbank”

Planul Moscovei

Aceste acțiuni fac parte dintr-un plan mai amplu al Federației Ruse: documente consultate de Bloomberg indică faptul că Rusia ar fi elaborat un plan pe mai multe paliere pentru a preveni o victorie PAS în cadrul alegerilor parlamentare. De menționat Bloomberg nu a reușit să confirme că Rusia pune în aplicare acest plan, iar Kremlinul nu a răspuns solicitărilor de opinie.

Strategia ar fi fost realizată în primăvară și ar include mai multe tactici, precum: recrutarea moldovenilor din Federația Rusă pentru vot, susținerea și coordonarea rețelelor propagandistice, proteste perturbatoare, etc.

Maia Sandu: Kremlinul a aruncat cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi

De partea sa, opoziția afirmă că acțiunile forțelor de securitate au vizat politicieni critici la adresa guvernului președintei pro-europene Maia Sandu.

În acelaști timp, președinta Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria țării, spune că Rusia urmărește să influențeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influență.

„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordine, violență și să sperie lumea”, a susținut luni într-un discurs Maia Sandu, a cărei formațiune, deși este cotată în sondaje cu puțin peste 20% din intențiile de vot, are totuși șanse să formeze o coaliție de guvernare după alegerile care au și o mare miză geopolitică

