Moldova riscă să devină o bază militară a Moscovei dacă partidele pro-ruse câștigă alegerile. Avertismentul unui fost ministru moldovean: „George Simion vrea ca Rusia să fie vecina României”.

Avertisment dur transmis de fostul ministru al apărării din Republica Moldova: securitatea României este în pericol dacă partidele pro-ruse din țara vecină câștigă alegerile parlamentare. „George Simion vrea ca Rusia să fie vecina României”, spune Anatol Șalaru.

Riscuri de securitate pentru România dacă pro-rușii căștigă alegerile din Moldova|Foto: Depositphotos.com

Anatol Șalaru, ex-ministrul al apărării în Republica Moldova, cel care a deconspirat întâlnirea liderului AUR, George Simion, în perioada 2013-2014, la Cernăuți, cu un reprezentant al serviciului de securitate rusesc (FSB), avertizează asupra riscurilor de securitate pentru România dacă partidele pro-ruse de peste Prut căștigă alegerile parlamentare.

„(Rușii - n.red.) vor transforma Republica Moldova într-o platformă militară pentru ei. Cei care spun chestia asta că sperii lumea cu războiul, sunt din gașca prorușilor, fiindcă exact lucrul ăsta îl spun prorușii, că Maia Sandu va implica Republica Moldova în război și că noi ne înarmăm ca să începem război împotriva Rusiei. Tot felul de idioți utili care sunt plasați în spațiu public ca să dezinformeze. Rusia își dorește acest lucru și întreprinde acțiuni fără precedent pentru a atinge acest scop”, a declarat Anatol Șalaru, fost ministru al apărării din Republica Moldova, în podcastul jurnalistului Nicolae Chicu, citat de Adevărul.ro

Moldova riscă să devină o bază militară a Moscovei dacă partidele pro-ruse câștigă alegerile

Alegerile parlamentare din 28 septembrie nu reprezintă doar un exercițiu democratic intern pentru Repiublica Moldova, ci și un test de reziliență în fața încercărilor Rusiei de a împiedica consolidarea orientării pro-europene

Moscova îmbină acțiunile militare din Ucraina cu operațiuni de dezinformare și propagandă pentru blocarea parcursului european al Chișinăului.

Acest tip de război hibrid include atât atacuri cibernetice și campanii online care urmăresc să divizeze societatea cât și tentative de destabilizare a instituțiilor democratice.

Fostul ministru moldovean al apărării avertizează că zeci de mii de militari ruși ar putea ajunge în Moldova. Vor veni 20, 30, 50 de mii de militari ruși, detaliază Șalaru.

„Armament au suficient în Transnistria. Echipament au suficient, au inclusiv și tancuri și au dezvoltat și drone, pot să construiască și drone, și atunci Republica Moldova va prezenta o amenințare pentru Ucraina și pentru flancul estic NATO”, arată Anatol Șalaru, potrivit sursei citate.

„Securitatea României nu începe la Prut”

Fostul ministru are un mesaj pentru prorușii din România:

„Ceea ce încerc eu să le spun multor proruși din România este că securitatea României nu începe la Prut. Securitatea României începe în Nistru. Și securitatea Uniuni Europene și NATO începe din Nistru, sau începe chiar de la frontiera ruso-ucraineană. De aceea noi nu trebuie să fim neutri față de ce se întâmplă acolo și de ce vrea să facă Rusia aici”, explică Anatol Șalaru.

Șalaru costată discursurile unor suveraniști din România:

„Îi văd cum spun, că «Rusia nu e dușmanul nostru», că «Rusia nu va veni aici, că nu ne va face nimic», că «rușii niciodată nu ne-au făcut nimic». Deci aceste povești care le spune Maria Zaharova le retransmite AUR-ul lui George Simion și le preiau cei din Chișinău. Dacă nu simultan în aceeași zi, la diferență de o zi sau două”, explică fostul ministru moldovean.

Şalaru: „George Simion vrea ca Rusia să fie vecina României”

Fostul demnitar semnalează că Rusia nu-l folosește doar pe Ilan Șor, „îl foloseşte și pe George Simion” și folosește și rețeaua AUR în Uniunea Europeană.

„Amintiți-vă ce a zis George Simion: «Avem nevoie de 200.000 de voturi ca să învingem pe Maia Sandu la alegeri».

Deci, George Simion vrea ca Rusia să fie vecina României. George Simion vrea ca Rusia să stăpânească Republica Moldova. George Simion speră că va veni Putin în România și îl va pune președinte. Pe mulți, mulți ani înainte. George Simion speră că Rusia va învinge Ucraina și Ucraina va dispărea. Deci acești trădători nu sunt un reper pentru alegătorii din Republica Moldova, chiar unioniști. George Simion nu mai este unionist, el este prorus și face jocurile Rusei”, a avertizat fostul ministrul al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: