Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Integrarea profesională a tinerilor trebuie susținută prin programe dedicate și sprijin individualizat”

Mii de tineri din întreaga țară se află la finalul unei etape importante din viața lor: finalul clasei a XII-a. Printre ei se află și cei 5.064 de absolvenți din județul Cluj, tineri care au trecut prin ani de muncă, examene și alegeri care i-au format. În acest context, deputatul Remus Lăpușan (PSD) cere programe coerente de integrare a tinerilor în viața socială și profesională: „Niciun tânăr nu trebuie lăsat în urmă după terminarea școlii”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Integrarea profesională a tinerilor trebuie susținută prin programe dedicate și sprijin individualizat”|Foto: Remus Lăpușan

Finalul clasei a XII-a reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața unui tânăr. Pentru fiecare dintre absolvenți, finalul clasei a XII-a nu înseamnă doar o festivitate sau o diplomă, ci începutul unui drum nou, cu visuri, responsabilități și decizii importante.

„Îi felicit pe toți absolvenții pentru parcursul lor, pentru munca depusă și pentru curajul cu care merg mai departe. Fiecare dintre ei poartă cu sine nu doar rezultatele unor ani de studiu, ci și aspirații, planuri și potențialul de a contribui la dezvoltarea comunităților noastre”, se arată în mesajul transmis de deputatul social-democrat Remus Lăpușan.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Integrarea profesională a tinerilor trebuie susținută prin programe dedicate și sprijin individualizat”

Parlamentarul clujean arată că educația nu se construiește doar prin programe și manuale, ci prin oameni dedicați, prin răbdare, prin îndrumare și prin capacitatea cadrelor didactice de a forma caractere, nu doar de a transmite cunoștințe.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Felicitări tuturor absolvenților din România și, în mod special, celor 5.064 de absolvenți din județul Cluj. Le doresc succes la examene, inspirație în alegerile pe care le vor face și încredere că viitorul lor poate fi construit aici, acasă, prin muncă, educație și sprijinul unei societăți care crede în generațiile tinere”|Foto: Remus Lăpușan

Totodată, deputatul Remus Lăpușan semnalează necesitatea unor programe coerente de sprijin pentru tineri atât în ceea ce privește continuarea studiilor, cât și inserția ulterioară pe piața muncii.

„Responsabilitatea noastră nu se încheie odată cu festivitățile de absolvire. Dimpotrivă, acum începe o etapă în care statul, școala, autoritățile locale, universitățile și mediul economic trebuie să lucreze împreună pentru a le oferi tinerilor sprijin real. Un absolvent nu are nevoie doar de felicitări, ci și de orientare, de acces la informații corecte, de consiliere profesională și de oportunități concrete”, a declarat deputatul Remus Lăpuașn (PSD Cluj).

În timp ce pentru unii tineri, următorul pas va fi continuarea studiilor universitare, pentru alții pasul următor va viza alegerea unei școli postliceale, a unui program de formare sau intrarea directă pe piața muncii. Toate aceste opțiuni sunt legitime și trebuie tratate cu aceeași seriozitate, spune parlamentarul clujean, în condițiile în care România are nevoie de tineri bine pregătiți în universități, dar are nevoie și de meseriași, tehnicieni, specialiști, antreprenori și angajați capabili să răspundă nevoilor reale ale economiei.

„Avem nevoie de programe mai bine conectate la viața reală, prin care absolvenții să fie ajutați să înțeleagă ce oportunități există, ce competențe sunt cerute pe piața muncii și cum pot face tranziția de la școală la profesie”, a adăugat parlemanetarul PSD Remus Lăpușan.

Consilierea în carieră

Astfel, consilierea în carieră nu trebuie să fie o formalitate, ci un sprijin concret: de la orientarea către domenii potrivite, până la pregătirea unui CV, simularea unui interviu, cunoașterea drepturilor la locul de muncă și identificarea unor stagii de practică sau programe de ucenicie.

Parteneriate pentru susținerea tinerilor

În același timp, trebuie consolidate parteneriatele dintre licee, universități, autorități locale, agenții de ocupare a forței de muncă și companii. Tinerii trebuie să intre mai devreme în contact cu realitatea profesională, să participe la stagii de practică relevante, la târguri de carieră, la programe de mentorat și la proiecte care să îi ajute să își descopere abilitățile.

Sprijin pentru tinerii în situații vulnerabile

O atenție specială trebuie acordată tinerilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv celor cu cerințe educaționale speciale sau celor care provin din familii cu resurse limitate.

„Integrarea lor socială și profesională trebuie susținută prin programe dedicate, sprijin individualizat, implicarea comunității și colaborarea dintre școală, familie, instituții publice și angajatori. Niciun tânăr nu trebuie lăsat în urmă după terminarea școlii”, a mai spus parlamentarul Remus Lăpușan.

„Absolvirea clasei a XII-a nu este doar finalul unei etape, ci începutul unui drum. Acest drum trebuie susținut prin politici publice responsabile, prin investiții în educație, prin orientare profesională reală și prin oportunități de muncă decente pentru tineri”, a conchis deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD Cluj).

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