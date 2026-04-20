Deputatul clujean Remus Lăpușan: „Deciziile lui Bolojan lasă 500 de elevi din Cluj fără acces la activități educative”

Deputatul PSD de Cluj a afirmat că deciziile privind reducerea cheltuielilor de personal în sectorul public, inclusiv aplicarea unei reduceri de 10% la nivelul unor instituții aflate în subordinea ministerelor, generează efecte grave în sistemul educațional, în special în zona activităților nonformale.

„Deși educația ar trebui protejată de astfel de măsuri, anumite instituții educaționale sunt încadrate administrativ ca «unități conexe», ceea ce le include automat în aceste reduceri, deși rolul lor este unul esențial în formarea și dezvoltarea copiilor. Această abordare birocratică produce dezechilibre majore între nivelul central și restul țării. Pentru a evita reduceri la nivel central, acestea sunt transferate în teritoriu, unde afectează direct accesul copiilor la educație nonformală, la activități gratuite și la programe esențiale pentru dezvoltarea lor. Reducerea numărului de posturi didactice nu înseamnă doar o reorganizare administrativă, ci duce direct la desființarea cercurilor educative. Fiecare post eliminat înseamnă, în medie, între 80 și 100 de copii care nu mai pot participa la activități. Acest lucru generează un efect în lanț: reducerea personalului duce la reducerea programelor, iar reducerea programelor duce la excluderea copiilor”, a spus, luni, 20 aprilie 2026, Remus Lăpușan.

Palatul Copiilor din Cluj, afectat de măsurile Guvernului condus de Ilie Bolojan

Potrivit deputatului clujean, un exemplu concret al acestor efecte este situația de la Palatul Copiilor din Cluj. Aici, în urma aplicării acestor măsuri, se preconizează desființarea a zeci de norme didactice, atât la nivelul municipiului Cluj-Napoca, cât și la nivelul întregului județ.

„Este important de subliniat că Palatul Copiilor din Cluj funcționează deja sub normativele de personal, cu un număr limitat de posturi, în urma unor măsuri de eficientizare prin care resursele au fost direcționate cu prioritate către activitățile dedicate copiilor. Cu toate acestea, sunt impuse noi reduceri, care afectează direct desfășurarea programelor educative. Activitatea Palatului Copiilor din Cluj implică aproximativ 7.700 de copii din întreg județul, care participă la o gamă variată de activități:

cercuri culturale

sportive

tehnico-aplicative

artistice etc.

Aceste programe sunt gratuite și reprezintă, pentru mulți copii, singura oportunitate de acces la activități educaționale complementare școlii.

În urma reducerilor, aproximativ 500 de copii riscă să fie direct afectați și să nu mai poată participa la aceste activități, iar efectele pot fi mult mai extinse pe termen mediu, pe măsură ce cercurile se desființează. Eliminarea acestor programe înseamnă limitarea accesului la educație, la dezvoltare personală și la oportunități egale”, a explicat Remus Lăpușan.

Deutatul clujean a subliniat faptul că aceste activități există și funcționează datorită implicării cadrelor didactice și a accesului gratuit. În momentul în care aceste programe sunt reduse sau împinse spre zona privată, accesul copiilor devine condiționat de posibilitățile financiare ale familiilor, ceea ce creează inechități majore.

„Consider că este necesară o intervenție urgentă pentru corectarea acestei situații. Există soluții clare: fie recunoașterea acestor instituții ca unități de învățământ, ceea ce le-ar exclude de la aplicarea acestor reduceri, fie transferul lor în administrarea autorităților locale, cu asigurarea unei finanțări adecvate. Educația nonformală nu este un lux, ci o componentă esențială a formării copiilor. Deciziile administrative nu trebuie să sacrifice viitorul unei generații pentru a atinge obiective bugetare pe termen scurt”, a conchis Remus Lăpușan.

