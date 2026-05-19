Obiectivele României europene pentru perioada 2027 – 2037. Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Următorul deceniu trebuie să însemne pentru România mai multă influență în interiorul UE”.

La 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, anul 2027 ar putea fi dedicat României Europene, potrivit inițiativei legislative semnate de deputatul Ovidiu Cîmpean. „Trebuie să fie momentul în care România își face bilanțul și își stabilește obiectivele pentru următorii 10 ani”, spune parlamentarul liberal clujean.

Foto: Ovidiu Cîmpean

Aderarea la zona euro, valorificarea bugetului european 2028-2034 și creșterea influenței în interiorul UE, pentru întărirea securității la granița estică a Uniunii sunt câteva dintre obiectivele ce trebuie asumate de România în următorul deceniu.

După cum semnalează deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), după 20 de ani în Uniunea Europeană, următorul obiectiv trebuie să fie România Europeană 2037.

În acest context, parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean a depus, împreună cu deputatul USR Alin Stoica și cu peste 50 de colegi parlamentari din PNL și USR, o inițiativă legislativă prin care propun ca anul 2027 să fie instituit ca „Anul României Europene”, iar perioada 2027–2037 ca „Deceniul Consolidării Europene”.

„În 2027 se împlinesc 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Nu trebuie să fie doar o aniversare. Trebuie să fie momentul în care România își face bilanțul și își stabilește obiectivele pentru următorii 10 ani”, spune deputatul liberal de Cluj Ovidiu Cămpean.

În ultimele două decenii, apartenența la Uniunea Europeană a fost principalul motor al modernizării României: astfel, pentru fiecare euro contribuit la bugetul Uniunii, România a primit înapoi trei euro.

România a câștigat fonduri europene, libertate de circulație, burse Erasmus, piața unică, investiții în infrastructură, dezvoltare locală, modernizare și întărirea statului de drept.

„Următorul deceniu trebuie să însemne pentru România mai multă influență în interiorul Uniunii Europene”, adaugă Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

România Europeană 2037: aderare la zona euro, investiții și securitate

România trebuie să își propună până în 2037:

*aderarea la zona euro;

*convergență deplină cu media Uniunii Europene;

*un rol mai puternic în nucleul decizional european;

*valorificarea viitorului buget european 2028–2034;

*securitate consolidată la frontiera estică a Uniunii.

Aderarea la zona euro nu reprezintă doar o chestiune tehnică, ci este o decizie strategică de ancorare a României în nucleul european.

„Avem, totodată, datoria să fim alături de Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest pe drumul european pe care l-am parcurs noi. Extinderea Uniunii Europene este o investiție directă în securitatea României”, mai spune deputatul de Cluj Ovidiu Cîmpean.

În acest sens, anul 2027 trebuie să fie începutul unui nou proiect național, spune deputatul Ovidiu Cîmpean, pentru o Românie prosperă, sigură și influentă în Uniunea Europeană.

