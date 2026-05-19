Florești Fest 2026: Irina Rimes, AMI, 911 și Oscar, show incendiar în Parcul Poligon

Florești Fest 2026 revine cu un program incendiar: Irina Rimes, AMI, 911 și Oscar, printre artiștii confirmați la ediția din acest an, care se va desfășura în perioada 29 mai – 1 iunie în Parcul Poligon.

Foto: Florești Memorabil - Facebook

Florești Fest revine în forță cu o nouă ediție, desfășurată în perioada 29 mai – 1 iunie 2026, în Parcul Poligon.

Festivalul promite un weekend plin de concerte live, activități pentru copii, spectacole interactive și multe surprize.

Scena principală din Parcul Poligon va găzdui concertele celor mai iubiți artiști ai momentului.

AMI, una dintre cele mai cunoscute artiste pop din România, va urca pe Main stage vineri, 29 mai.

De altfel, AMI i-a încântat pe floreșteni la concertul susținut la Târgul de Crăciun în 2024, iar acum revine cu un moment incendiar.

Oscar, un alt artist îndrăgit de public, va urca pe scena principală de la Florești Fest, sâmbătă, 30 mai.

O altă prezență electrizantă, Irina Rimes, revine special pentru publicul din Florești – duminică, 31 mai, va fi o zi memorabilă pentru public, cu un program inedit și muzică bună. Irina Rimes va urca din nou pe Main stage, la Florești Fest 2026, după concertul susținut la ediția din 2024.

Momentele memorabile se țin lanț la Florești Fest cu hip-hop de calitate și muzică rap: luni, 1 iunie, artistul 911 va urca în premieră pe scena principală: Nouă Unșpe aduce vibe urban cu cele mai îndrăgite piese.

Parcul Poligon: muzică live, spectacole și timp petrecut în comunitate

Festivalul comunității revine și în acest an cu concerte live, activități pentru copii, ateliere și zone dedicate petrecerii timpului liber pentru toate vârstele

Organizat de Primăria&Consiliul Local Florești, în parteneriat cu Memorabil Events, Florești Fest 2026 va avea loc în perioada 29 mai – 1 iunie, în Parcul Poligon din Florești, o ediție spectaculoasă dedicată comunității.

Atât în Hambar, cât și în Parcul Poligon, vor fi organizate ateliere și activități speciale dedicate copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie. Programul evenimentelor va include ateliere și momente interactive pentru întreaga familie.

De asemenea, balonul cu aer cald, una dintre atracțiile edițiilor anterioare, va reveni și în acest an, însă prezența lui va depinde de condițiile meteorologice.

Parcul Poligon se transformă astfel în epicentrul distracției la Florești Fest 2026, oferind un mix spectaculos de muzică live, activități artistice și animație pentru toate vârstele.

