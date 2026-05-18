AUR conduce în sondaje, dar nicio forță politică nu inspiră încredere. Românii așteaptă alegeri fără să creadă în ele.

AUR conduce detașat, românii vor alegeri anticipate — ce arată sondajele din mai 2026?

România trăiește o criză politică profundă, iar partidele naționaliste câștigă teren în detrimentul celor tradiționale. 82% dintre cei chestionați spun că România merge într-o direcție greșită. Niciunul dintre politicienii testați nu depășește 35%.



Două sondaje realizate în mai 2026 — unul de CURS (1–14 mai) și unul de INSCOP (11–14 mai) — conturează același tablou: România trăiește o criză politică profundă, iar partidele naționaliste câștigă teren în detrimentul celor tradiționale.

AUR, lider incontestabil

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, AUR s-ar situa pe primul loc, cu 32% din voturi, urmat de PSD (24%), PNL (20%), USR (10%) și UDMR (5%), potrivit sondajului CURS.

Sondajul INSCOP confirmă și el dominția AUR, dar cu cifre și mai mari: partidul lui George Simion ar obține între 38 și 41% din voturi, rămânând principalul partid din România.

PNL depășește PSD — o premieră în șase ani

Cea mai surprinzătoare veste vine din sondajul INSCOP: pentru prima dată în ultimii șase ani, PNL trece în fața PSD în intențiile de vot. PNL atinge 20–22%, în creștere cu cinci procente față de luna anterioară, în timp ce PSD scade la 13–17%. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, argumentează că moțiunea de cenzură a polarizat puternic societatea, ceea ce a dus la creșterea PNL, tractat de premierul Ilie Bolojan.

Românii vor alegeri anticipate și se tem de viitor

56% dintre români cred că țara are nevoie de alegeri anticipate, iar 41% se opun acestei idei, potrivit CURS. Totodată, 82% spun că România merge într-o direcție greșită, iar 81% consideră inflația și costul vieții drept cea mai mare problemă a momentului.

Neîncredere generalizată în clasa politică

Călin Georgescu conduce clasamentul încrederii în personalități politice cu 32%, urmat de Nicușor Dan (31%), Ilie Bolojan (25%) și George Simion (23%).

Totuși, niciunul dintre politicienii testați nu depășește 35% în zona de încredere ridicată, semn al unui climat generalizat de neîncredere în clasa politică.

Sondajele din mai 2026 arată o Românie obosită de instabilitate și neîncredere. Cetățenii trimit un semnal clar: vor schimbare, vor alegeri și vor politicieni care să răspundă la problemele reale — prețuri, corupție, haos politic. Dacă îi ascultă cineva sau nu, rămâne de văzut.

