Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre viitorul buget UE: „Sunt 60 mld. € în joc. România trebuie să se pregătească mai bine”

Comisia Europeană a propus un buget de 60 de miliarde de euro pentru România în perioada 2028-2034. „Am venit la Cluj, să dezbatem în locul unde se implementează fonduri europene, să discutăm cu voi tinerii și cu autoritățile locale”, a spus deputatul clujean Ovidiu Cîmpean la o dezbatere despre bugetul UE.

Deputatul clujean Ovidu Cîmpean (PNL) a vorbit, la Cluj-Napoca, în deschiderea dezbaterii „Viitorul buget al Uniunii Europene (2028 - 2034) și a explicat că dezbaterea de astăzi, marți, 31 martie 2026 este una foarte importantă pentru că în aceste momente se negociază, la Bruxelles, viitorul României și al Uniunii Europene

Cel mai ambițios buget al Uniunii Europene

„Se negociază cel mai ambițios buget al Uniunii Europene, două trilioane de euro, 1,26% din veniturile naționale proprii ale statelor membre. Este extrem de important ca România să facă lucrurile mai bine decât le-a făcut în trecut. Să se pregătească mai bine pentru viitorul buget al UE. Am venit la Cluj, să dezbatem în locul unde se implementează fonduri europene, să discutăm cu voi tinerii și cu autoritățile locale”, a spus Ovidiu Cîmpean în deschiderea dezbaterii de la Cluj-Napoca.

Deputatul clujean a mai spus că trebuie fundamentat cât mai bine mandatul de negociere al României pentru viitoarele fonduri și că politica de afaceri trebuie să fie un prilej de unitate.

60 de miliarde de euro pentru România

„Comisia Europeană propune 60 de miliarde de euro pentru România, ceea ce este o veste bună. Este o alocare mai mare decât am avut în 2014-2021, coeziune plus PNRR la un loc. Existau discuții că vom avea mai puțini bani europeni, dar vom primi mai mulți, însă nu toate lucrurile sunt roz. Comisia Europeană și-a propus să simplifice programele, din 14 să fie unul singur, să negocieze direct cu Guvernele. Aici, România a tras un semnal de alarmă, că nu este în regulă această comasare. Ne dorim alocări clare, separate, la un nivel adecvat, ca să susținem și regiuni, dar și politica agricolă”, a mai spus Cîmpean.

Deputatul clujean a spus că România a cerut mai mulți bani pentru regiuni și a observat că rolul orașelor este diminuat.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „La Cluj avem o experiență bună cu fondurile europene”

„Aici, la Cluj avem o experiență bună în absorbția fondurilor europene. Suntem parte din misiunea UE. Credem că orașele sunt motoarele dezvoltării economice, iar zonele metropolitane produc 70% din PIB, dar consumă și resurse”, a mai spus Ovidiu Câmpean.

Tren de mare viteză care leagă Clujul de Europa

Liberalul a insistat ca în viitorul buget al Uniunii Europene să fie inclus un tren de mare viteza, care să lege majoritatea capitalelor UE, dar și orașe importate, inclusiv Cluj-Napoca.

„Am văzut o reticență. Unii cred că acest proiect este prea ambițios, dar comisarul european Apostolos Tzitzikostas a reiterat ca până în 2040 să unim capitalele UE, dar și marile orașe printr-o rețea feroviară de mare viteză, care să funcționeze ca un metrou. Susținem legătura Constanța - București - Brașov - Târgu Mureș - Cluj-Napoca - Oradea - Budapesta - Viena, o legătură care va crește competitivitatea și forța economiei românești, dar și calitatea vieții. Astăzi vom aborda și dosarul energiei. Conflictul din Iran ne demonstrează că dependențele strategice sunt costisitoare și periculoase. Și pentru România, și pentru Uniunea Europeană. Green Deal-ul trebue să rămână, chiar dacă foarte mulți îl atacă. Să luăm lucrurile bune. Să fim și competitivi economic. Să avem prețuri mici la energie”, a mai spus Cîmpean.

Deputatul clujean a spus că este pentru prima data când UE simte că pierde cursa de competitivitate cu Statele Unite ale Americii și China.

Ovidiu Cîmpean: „Nu vrem ca România să nu absoarbă destui bani europeni”

„Nu vrem să se întâmple ce s-a întâmplat în trecut, adică pe anumite paliere, România să nu absoarbă destui bani europeni. Noi am cerut clar în comisia de afaceri niște clauze de coeziune și pentru fonduri de competitivitate. Să fie mai echitabil geografic, pentru Europa de Est”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

La Cluj-Napoca a avut loc, marți, 31 martie, o dezbatere publică pe tema viitorului buget al Uniunii Europene.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034 sunt în plină desfășurare. Deciziile care se iau acum la Bruxelles vor determina câți bani ajung în următorii 7 ani în infrastructura, economia și universitățile românești.

Reprezentanții societății civile au vorbit despre viitorul politicii de coeziune și despre competitivitatea Uniunii Europene.

