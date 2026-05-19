Clujenii vor avea in curând la dispoziție 22 de autobuze electrice noi. Ele vor intra în circulație din luna iunie.

Primarul Emil Boc a anunțat noi schimbări în transportul public din Cluj-Napoca, printre care introducerea unei noi linii de troleibuz care va lega Aeroportul Internațional „Avram Iancu" de cartierul Gheorgheni, centrul orașului și zona industrială.

22 de autobuze electrice vor intra în circulație începând din luna iunie. Potrivit anunțului făcut de edil, noua linie de troleibuz va fi introdusă în luna iulie 2026 și va avea traseul: Aeroport – Mărăști – Gheorgheni – Cipariu – 21 Decembrie 1989 – Paris – 1 Mai – Câmpul Pâinii – Fabricii – Aurel Vlaicu.

Noua rută vine în completarea liniilor deja existente care asigură legătura dintre aeroport și oraș, precum A1E sau liniile urbane operate de CTP Cluj-Napoca.

În aceeași ședință, Emil Boc a precizat că în luna iunie vor intra în circulație 22 de autobuze electrice noi, care vor înlocui ultimele autobuze Diesel rămase pe principalele trasee din municipiu.

Administrația locală mai are în desfășurare și o licitație pentru alte nouă vehicule electrice, parte din strategia de modernizare și electrificare a transportului public din Cluj-Napoca.

Transportul spre aeroport, adaptat fluxului de zboruri

În ultimele luni, Compania de Transport Public a modificat și programul liniei A1 Aeroport, astfel încât cursele să fie adaptate în funcție de sosirile avioanelor. Măsura a fost introdusă experimental la începutul anului 2026 pentru a facilita transferul rapid dintre aeroport și oraș.

De asemenea, linia expres A1E, introdusă anterior între Aeroport și Piața Mihai Viteazul, funcționează exclusiv cu autobuze electrice și include opriri dedicate în incinta aeroportului.

Primarul Emil Boc a anunțat în ședința de consiliu local de astăzi noi schimbări în transportul public din Cluj-Napoca, printre care introducerea unei noi linii de troleibuz care va lega Aeroportul Internațional „Avram Iancu” de cartierul Gheorgheni, centrul orașului și zona industrială.

