Vreme instabilă cu maxime de 21 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 19 mai

Marți, 19 mai, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Orientali și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa între 18 - 26 de grade Celsius, iar cele minime între 5 - 15 grade Celsius.

În Cluj, cerul va fi variabil spre parțial noros și se vor semnala precipitații.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Maximele termice vor ajunge la 21 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor indica 9 grade Celsius.

Vremea se va menține instabilă în zilele următoare, iar temperaturile maxime vor varia între 22 – 23 de grade Celsius.

